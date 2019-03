Comme chaque année depuis plus de soixante-dix ans, le Club des Uniques de Casablanca vient donc de décerner ses récompenses aux meilleurs chefs cuisiniers, les « fourchettes » (de une à trois fourchettes par ordre de mérite croissant) lors d’un dîner de gala, le vendredi 15 Mars dernier, organisé de main de maître par le chef cuisinier Hamza AFQIR de l’hôtel KENZI TOWER, sous la direction Monsieur Patrick CAMELIA et de ses équipes.

L’occasion de réunir les professionnels du secteur et l’ensemble des récipiendaires dans une ambiance à la fois conviviale et solennelle, avec en point d’orgue la proclamation du palmarès et la remise des diplômes.

PALMARÈS 2019 DU CLUB DES UNIQUES :

Nous avons le classement suivant :

3 FOURCHETTES LE BISTROT CHIC – Ramzi EL BOUAB

LE CAFE M (Hyatt Regency Casablanca) – Kamal MERS LA BAVAROISE – Jilali ASRI

LE RESTAURANT DU PORT – MOHAMMEDIA – Sabah BOURICHE

2 FOURCHETTES LA TOUR BLANCHE (Sofitel Casablanca) – Mourad MAHFOUD LE QUATORZE – Zineb LAHJOUJI

1 FOURCHETTE L’ONCLE BLEND –Thierry MEERT

LA BAZENNE – Brahim AIT HAMMOU

MENTION SPECIALE « Hors classe » :

EL CENADOR – Ander EGUIDAZZU

LA TALBE DU RETRO – Jacky ROLLING A MA BRETAGNE- André HALBERT

Le Club a souhaité récompenser deux établissements qui n’ont pas pu rejoindre le palmarès car leurs chefs a changé en cours d’année, mais qui brillent par leur excellence sur la place Casablancaise. Ils ont reçu la Mention Spéciale du Club :

Mention « Maison recommandée »

La Brasserie du Boulevard – Hôtel LE CASABLANCA Les Sens – KENZI TOWER HOTEL

Depuis 2015 le Club a décidé de créer une RECOMMANDATION DU CLUB pour les restaurants qui ont mérité notre attention mais qui ne sont pas dans le palmarès officiel.

Pour l’année 2019 la mention RESTAURANT RECOMMANDE PAR LE CLUB a été remise à : LE BISTRONOME – Mathieu DELABRE

DON CAMILLO – Manu CARILLO

LE PICOLO (Rabat) – Philippe BONNET

