Infomédiaire Maroc – La 4ème édition de la Coupe d’Afrique de la Pâtisserie s’est déroulée à Marrakech qui a vu la participation de 8 équipes de 3 chefs pâtissiers issus du Maroc de l’Algérie de la Tunisie de l’Egypte du Ghana du Burkina-Faso du Sénégal et de la Côte d’Ivoire.

A l’issue de 10 heures de compétition, c’est l’équipe marocaine composée de Abderrahim Nait Ali, Yassine Lamjerred et Mohamed El Yazidi qui a remporté la Coupe d’Afrique de la Pâtisserie suivie de l’Egypte puis de l’Algérie, l’équipe de la Tunisie a obtenu une ‘‘Wild Card’’ qui lui permettra de participer à la coupe du monde de la Pâtisserie en Janvier à Lyon.

En plus du podium , il y avait les prix spéciaux :

Prix ‘‘meilleur dessert à l’assiette’’ : le Maroc.

Prix ‘‘meilleure pièce chocolat’’ : Le Maroc.

Prix ‘‘meilleure pièce sucre’’ : L’Algérie.

Prix de la presse ‘‘meilleure entremet chocolat’’ : la Tunisie.

Prix du meilleur ‘‘esprit d’équipe’’ : le Ghana.

Les équipes ont concouru pour décrocher le podium et leur ticket à la coupe du monde de la pâtisserie qui se déroulera à Lyon en Janvier 2019 regroupant 22 pays. Ce concours créé en 2013 par Kamal Rahal Essoulami et cofondé par le président de la Coupe du Monde de la Pâtisserie, Gabriel Paillasson, prend de plus en plus d’ampleur au milieu des chefs pâtissiers africains pour se positionner comme l’évènement majeur de la discipline dans le continent.

