Infomédiaire Maroc – Le Maroc a remporté le prix de meilleure destination gastronomique internationale lors de la troisième édition des Prix « Gastro et Cia » du journal espagnol « La Razon », une reconnaissance de la richesse et de la diversité de la cuisine marocaine qui a su conserver son originalité et ses spécificités culturelles uniques.

Le prix a été reçu, lors d’une cérémonie organisée lundi soir à Madrid, par le délégué de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) en Espagne, Mohamed Sofi, en présence de l’ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich.

Selon les organisateurs, l’octroi au Maroc du prix de meilleure destination gastronomique internationale est un hommage à sa cuisine caractérisée par la qualité de ses produits et la patience dans l’élaboration de ses plats connus de par le monde.

Il s’agit aussi, ont-ils souligné, d’une cuisine qui a subi de multiples influences : berbère, arabo-andalouse et juive, ainsi que d’Afrique subsaharienne et d’Asie.

Pour le délégué de l’ONMT en Espagne, l’octroi au Maroc de ce prix constitue une autre reconnaissance internationale de la place de choix qu’occupe la cuisine marocaine, considérée comme l’une des plus riches au monde, reconnue pour sa profusion de saveurs et de couleurs, fruit d’héritages culturels multiples.

Sofi a souligné, dans une déclaration, que ce prix montre aussi que la gastronomie est considérée désormais comme « un ingrédient très important de toute expérience touristique », mettant en exergue les contrastes de la cuisine du Maroc, à l’image de ses paysages naturels et atouts touristiques.

Il a relevé, dans ce sens, que la richesse de la gastronomie marocaine, avec ses mets à la fois copieux et délicieux d’une grande diversité gustative et nutritive, constitue un atout touristique à mettre en valeur lors d’événements importants comme les Prix « Gastro et Cia » de La Razon qui rassemble de nombreux leaders d’opinion, ainsi que des personnalités des mondes de la politique, l’économique, les arts et la culture.

Sofi a fait observer aussi que ce prix illustre la diversité et la richesse de l’offre touristique marocaine dans tous ces segments, du tourisme culturel à celui des affaires, en passant par le balnéaire ou encore le tourisme du sport et de l’aventure.

La 3 ème édition des Prix « Gastro et Cia » La Razon ont été une occasion d’accorder des prix dans d’autres catégories, notamment celles de meilleur restaurant de l’année, de durabilité du modèle alimentaire, de meilleur entrepreneur gastronomique, de formation en haute gastronomie, de distribution gourmet, de traçabilité et qualité alimentaire et d’innovation en alimentation.

Rédaction Infomédiaire