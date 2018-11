Infomediaire Maroc – Nouvelle consécration pour Marrakech. La ville ocre a été sacrée meilleure destination internationale du tourisme MICE (Meetings, incentives, conferencing, exhibitions) lors de la troisième édition des prix de l’Association Ibérique des Voyages d’Affaires (IBTA), organisée récemment à Barcelone.

Cette prestigieuse distinction espagnole constitue une nouvelle reconnaissance des atouts et potentialités de la cité ocre dans le domaine du tourisme de congrès et des affaires, a-t-on appris auprès de la délégation de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) en Espagne.

Le trophée a été reçu, lors d’une cérémonie organisée à Barcelone, par le délégué de l’ONMT en Espagne, Mohamed Sofi, et le vice-président du Conseil Régional du Tourisme de Marrakech (CRT), Taoufik Madih.

L’octroi par l’IBTA à Marrakech du prix de meilleure destination internationale du tourisme des affaires édition 2018 est basé sur une enquête réalisée auprès des principales associations espagnoles des agences de voyages multinationales et nationales spécialisées dans le tourisme MICE.

Cette distinction constitue une autre reconnaissance internationale à Marrakech, en tant que destination préférée par les entreprises, associations et divers organismes internationaux pour l’organisation de leurs meetings, évènements, congrès et incentives, ainsi qu’à la qualité des services et prestations de ses établissements hôteliers, ses installations et des multiples activités que peut offrir la ville.

Avec une présence de plus de 300 invités du monde des MICE, la 3ème édition des prix IBTA a été une occasion d’attribuer des prix dans d’autres catégories, notamment celles de meilleur Travel Manager de l’année, meilleure agence pour les voyages d’affaires, meilleure agence pour les réunions et événements, meilleure chaine hôtelière pour les voyages d’affaires, meilleure chaine hôtelière pour les réunions et évènements et meilleure solution technologique pour les voyages corporate.

