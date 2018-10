Infomédiaire Maroc – Gazprom, Novatek et Stroytransgaz (une entreprise de construction russe dans le domaine de l’industrie pétrolière et gazière) étudient la possibilité de participer aux projets de construction d’ouvrages logistiques et d’alimentation en gaz de zones industrielles marocaines, a indiqué ce jeudi Dmitri Patrouchev, coprésident de la commission intergouvernementale russo-marocaine, cité par la presse russe.

Des projets de création de coentreprises russo-marocaines, notamment dans les constructions mécaniques, la fabrication d’appareils électriques et de lubrifiant sont également examinés, selon lui.

En somme, de nombreux domaines sont aujourd’hui prometteurs pour la coopération économique entre la Russie et le Maroc, a souligné le responsable. Il s’agit entre autres de la coopération en matière de transports, d’énergie et de commerce bilatéral. Ainsi, un projet d’accord entre le gouvernement russe et le gouvernement du royaume du Maroc sur les communications routières internationales est sur le point d’être signé.

A suivre !

Rédaction Infomédiaire