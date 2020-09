Le Maroc et la Russie sont engagés à approfondir le dialogue politique sur les questions internationales et régionales essentielles, indique le ministère russe des affaires étrangères.

Le Maroc et la Russie oeuvrent en vue d’approfondir le dialogue politique, à la faveur des contacts réguliers entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays et des relations interparlementaires qui connaissent un développement constant, souligne le ministère à l’occasion du 62ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques maroco-russes.

La coopération économique et technologique russo-marocaine revêt une grande importance notamment dans le secteur de l’énergie, indique le ministère, soulignant la contribution russe à la réalisation de plusieurs projets énergétiques au Maroc.

La Commission intergouvernementale mixte russo-marocaine de coopération économique, scientifique et technique, et le Conseil d’affaires russo-marocain continuent d’œuvrer dans ce sens.

Plus de 11 000 Marocains sont diplômés d’établissements d’enseignement soviétiques et russes, et plus de 600 étudiants marocains étudient actuellement en Russie, relève la même source.

Le ministère russe a tenu à cette occasion à rappeler que l’origine des relations maroco-russes remonte à 1777, lorsque le Sultan Sidi Mohammed Ben Abdallah proposa à l’impératrice de Russie Catherine II d’établir des contacts et d’entamer des échanges commerciaux entre les deux pays.

Et c’est en novembre 1897 qu’un consulat général de Russie fut ouvert à Tanger alors que les relations diplomatiques entre l’Union soviétique et le Maroc ont été établies le 1er septembre 1958.