Le gazoduc Maroc-Nigéria est un projet à caractère stratégique et structurant qui constitue la pierre angulaire de l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest et un catalyseur du développement socio-économique de tous les pays de la région, a souligné, à Rabat, la directrice générale de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), Amina Benkhadra.

Ce projet, qui illustre une très forte volonté de coopération régionale au bénéfice de l’ensemble du continent africain, offre d’énormes opportunité à une multitude de pays et d’acteurs économiques, a indiqué Benkhadra lors d’un panel sur les retombées du gazoduc Maroc-Nigéria, dans le cadre de la deuxième édition du Forum d’affaires Nigéria-Maroc.

Le gazoduc, qui s’étale du Nigéria au Maroc, couvre 16 pays africains représentant un PIB total de 670 milliards de dollars, a-t-elle précisé, notant qu’il est né de la vision du Roi Mohammed VI et du Président nigérian Buhari et procède d’une volonté d’intégration de l’Afrique pour consolider les liens et stimuler le commerce intra-régional