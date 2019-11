Le président de l’Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC), maire de la ville d’Al Hoceima, Mohamed Boudra, est arrivé en tête du premier tour des élections pour la présidence de l’organisation Cités et gouvernements locaux unis (CGLU-Monde), qui se sont déroulées ce jeudi soir à Durban, Afrique du Sud.

Le candidat du Maroc et de l’Afrique a obtenu 100 voix Sur un total de 221 voix, contre 66 pour le Russe, Ilsur Metshin, maire de Kazan et 55 pour le Portugais, Fernando Medina, maire de Lisbonne. Le candidat espagnole, Ada Colau, maire de Barcelone, s’est retiré de la course.

Les candidats marocain et russe passent ainsi au deuxième tour qui se déroulera ce vendredi.

Avec près de 3 000 délégués venus de différentes régions du monde, le sommet mondial des villes et gouvernements locaux unis est considéré comme le plus grand rassemblement mondial de dirigeants locaux et régionaux ainsi que des acteurs intéressés par les affaires locales