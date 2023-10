La marque Geely effectue son come-back au Maroc, après une première expérience entamée en 2009 et ayant rapidement tourné court. La conférence de presse qui marque officiellement le lancement de la marque est prévue le 19 octobre à Casablanca.

Les showrooms de Bamotors Maroc, représentant exclusif de la marque, accueilleront deux modèles pour débuter, le Coolray et le Geometry C, un SUV compact essence et un crossover 100% électrique.

Dans son opération de reconquête du marché marocain, Geely peut compter sur un partenaire justifiant d’une connaissance approfondie du marché, Bamotors Maroc. Cette filiale du Français GBH (Groupe Bernard Hayot), dirigée par Cédric Veau, en connaît un rayon en matière de come-back, pour avoir parfaitement réussi celui de Kia en basant, entre autres, sa stratégie commerciale sur l’élargissement du réseau commercial.

La gamme marocaine de la marque de Hangzhou sera constituée de deux modèles, en premier lieu le SUV compact Coolray, animé par un bloc essence, et le crossover compact zéro émission Geometry C. Ils bénéficient tous deux d’une garantie pour le moins rassurante (6 ans ou 200.000 km).

Signalons, par ailleurs, qu’une application dédiée, My_Geely, permettra à la clientèle de la marque de prendre rendez-vous en ligne auprès du SAV, mais également de profiter d’un suivi détaillé des interventions après-vente.