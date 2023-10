La Société Financière Internationale (IFC) a accordé un prêt de 106 millions de dollars au Groupe OCP, qui ira au financement de la construction de deux centrales solaires, pour la production d’engrais à faible émission de carbone.

Le Groupe OCP indique que ces futures centrales seront réalisées au niveau de Khouribga et Benguerir, avec une capacité de production cumulée de 400 MW et de 100 MWh de stockage total. Il s’agit là de deux unités innovantes au sein du royaume et sur le continent africain.

Mostafa Terrab, PDG de l’OCP, a déclaré: « notre collaboration croissante avec IFC reflète notre alignement sur l’urgence de relever les défis mondiaux de la sécurité alimentaire et du changement climatique », mettant le point sur l’importance de la transition vers des énergies renouvelables à 100 % pour la production d’engrais par le Groupe à l’horizon 2027.

De son côté, Makhtar Diop, DG de l’IFC a indiqué: « l’industrie des engrais a besoin d’entreprises de premier plan comme OCP pour s’engager sur une voie durable, et IFC s’engage à soutenir ce changement important ».

Ce prêt est le deuxième du genre à être accordé à l’OCP par l’IFC depuis le début de l’année. En effet, la Société a déjà validé un montant similaire en août dernier, afin d’accompagner l’Office dans la construction de 4 stations, d’une capacité de 202 MW, dans les zones précitées.