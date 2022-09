La généralisation de l’assurance maladie obligatoire (AMO) aux bénéficiaires actuels du régime « Ramed » est de nature à renforcer le chantier de réforme du système de santé, a affirmé, mercredi à Rabat, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Dans une déclaration à la presse à l’issue d’une réunion ministérielle consacrée au suivi de la mise en œuvre du chantier de protection sociale, Akhannouch a précisé que « l’application de ce programme, qui s’inscrit dans la mise en œuvre du chantier royal de généralisation de la protection sociale à l’ensemble des Marocains, est à même de consolider les acquis des bénéficiaires du régime Ramed et de renforcer la réforme du système de santé”.

Le Chef du gouvernement a fait savoir qu’une réunion sera organisée avant la fin de l’année pour examiner les aspects légaux, procéduraux, pratiques et financiers relatifs à la mise en œuvre de ce programme, qui vise à améliorer les services de santé fournis aux bénéficiaires du Ramed.

Ont pris part à cette réunion les ministres de l’Intérieur Abdelouafi Laftit, de l’Économie et des Finances Nadia Fettah, de la Santé et de la Protection Sociale Khalid Ait Taleb, le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, ainsi que le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Hassan Boubrik et le Directeur Général de l’Agence Nationale de l’Assurance maladie, Khalid Lahlou.