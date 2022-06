Le gouvernement veille à ce que 2022 soit l’année de l’adhésion de tous les Marocains à la couverture maladie obligatoire, a affirmé, mardi à Rabat, le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.

Dans une déclaration à la presse à l’issue d’une réunion ministérielle sur la généralisation de la protection sociale, Lekjaa indiqué que le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, qui présidait cette réunion, s’est informé sur l’état d’avancement de l’ensemble des actions entreprises par les différents départements ministériels pour la mise en œuvre du chantier de la généralisation de la couverture maladie obligatoire, ainsi que sur les opérations à accomplir afin que 2022 soit l’année de l’adhésion de tous les Marocains, sans exception, à cette couverture.

Et de poursuivre qu’à partir de 2023, il sera procédé à la mise en œuvre des autres axes, lesquels ont été précisés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le cadre du chantier de la généralisation de la protection sociale. Cette réunion, tenue en présence des intervenants dans la mise en œuvre dudit chantier, s’inscrit dans le cadre des réunions périodiques initiées par le gouvernement, pour veiller à une concrétisation correcte et le respect du calendrier relatif à ce chantier national, lancé par le Souverain, a fait remarquer Lekjaa.

A rappeler que le Roi Mohammed VI a présidé le 14 avril 2021 au Palais Royal de Fès, la cérémonie de lancement de la mise en œuvre du projet de généralisation de la protection sociale et de signature des premières conventions y afférentes.

Ce chantier Royal, qui bénéficiera dans un premier temps aux agriculteurs, artisans et professionnels de l’artisanat, aux commerçants, professionnels et prestataires indépendants soumis au régime de contribution professionnelle unique (CPU), au régime de l’auto-entrepreneur ou au régime de la comptabilité, devra s’étendre, dans un second temps, à d’autres catégories dans la perspective de la généralisation effective de la protection sociale à tous les citoyens.