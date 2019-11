Une délégation américaine de haut niveau, conduite par la Conseillère du Président des Etats-Unis, Ivanka Trump, et le Président Directeur Général de la Millennium Challenge Corporation, Sean Cairncross, a effectué une visite de travail au Maroc les 7 et 8 novembre courant. Cette visite, qui s’inscrit dans la continuité du partenariat stratégique entre le Maroc et les Etats-Unis, a été l’occasion de ‘‘réitérer la reconnaissance des États-Unis envers le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI sur des questions cruciales, telles que la paix et la sécurité au Moyen-Orient, ainsi que pour assurer la paix, la stabilité et le développement en Afrique’’. Elle a également été l’occasion de réaffirmer que ‘‘le Maroc est un allié majeur hors-OTAN pour les États-Unis’’, tout en soulignant que ‘‘l’amitié et la coopération de longue date entre les deux pays sous-tendent l’engagement plus large des États-Unis dans la région’’, indique un communiqué conjoint adopté à l’issue de cette visite.