CEMS-Global USA, organisateur d’expositions multinationales présent sur 4 continents, en association avec NetEx USA et le Forum des partenaires marocains, annonce la tenue à Casablanca, de 3 expositions internationales destinées aux secteurs du textile et de l’habillement. Il s’agit de l’exposition internationale sur les technologies du textile et du vêtement, ‘‘TexTech Morocco 2019 International Expo’’, du ‘‘Salon international du Maroc pour l’approvisionnement en fils et tissus 2019’’ et de l’exposition internationale sur les colorants Chimie fine et de spécialité, ‘‘exposition internationale Dye+Chem Maroc 2019’’. Ces salons B2B se dérouleront du 13 au 16 novembre 2019 à la Foire Internationale de Casablanca avec la présence d’exposants venus de plus de 5 pays. L’objectif du regroupement de ces 3 expositions en une seule fois, est de rassembler sous un même toit les fabricants mondiaux de technologies, de machines, de matériaux et de colorants et produits chimiques, aux portes des fabricants marocains, afin d’informer les visiteurs des derniers développements et technologies disponibles, permettant ainsi au Maroc de développer sa compétitivité sur le marché mondial et œuvrer pour l’amélioration continue de ses résultats économiques. Sont attendues à ces trois salons une centaine d’exposants spécialistes des métiers du textile et des machines, de l’outillage et des matières premières relatives aux secteurs du textile et de l’habillement en général. Pour ce qui est des visiteurs, le TexTech prévoit accueillir 2 500 professionnels et opérateurs des secteurs concernés.