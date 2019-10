Le Maroc et la Finlande ont signé, à Marrakech, un mémorandum d’entente de coopération dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau. Ce mémorandum a été signé, en marge de l’ouverture du Sommet International sur la Sécurité Hydrique, par le ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara, et la Secrétaire permanente du ministère finlandais de l’Environnement, Hannelle Pokka. En vertu de cet accord, les deux parties conviennent de partager leurs expériences en matière de gestion de l’eau, par le biais d’assistance technique, de mise en place de projets et de renforcement de capacités. La signature de ce mémorandum d’entente émane de l’importance qu’accordent les deux pays à la coopération bilatérale en matière de gestion de l’eau pour la poursuite de la mise en œuvre des objectifs du Développement Durable à l’horizon 2030.