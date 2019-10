Le coup d’envoi de la 3ème édition des Journées Portes Ouvertes (JPO) de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a été donné, ce mercredi à l’espace Malabata à Tanger, sous le thème « Servir le citoyen, honneur et responsabilité ». Ces journées s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de communication de la DGSN visant à consolider sa politique d’ouverture sur son environnement et à informer le public sur les efforts de modernisation mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des biens, tout en préservant l’ordre public. Le programme riche et varié de cette édition s’étale sur 5 jours et comprend un total de 16 stands thématiques décrivant les différentes missions de la DGSN en tant que service public, et ce en termes de prestations rendues aux citoyens et aux visiteurs, ainsi que les différents métiers de la police. Un espace histoire, art et culture sera également au programme afin d’illustrer l’évolution des outils de travail et les infrastructures, aux côtés d’une exposition des œuvres littéraires et artistiques produites par les policiers. En outre, ces JPO verront également l’organisation de 8 démonstrations en direct illustrant les techniques d’intervention opérées par les différentes unités opérationnelles, telles la protection rapprochée, la maîtrise de la conduite des engins à moteur, la police montée, la police cynotechnique, le self-défense et les opérations de gestion de crise ou d’incident majeur.