Le secteur de l’hôtellerie au Maroc voit la naissance d’un nouvel acteur. Il s’agit de la société de gestion hôtelière du fonds d’investissement Al Mada, Experienciah. Son lancement officiel a été annoncé, mardi, lors d’une cérémonie organisée à Bouznika.

Se positionnant comme un leader émergent au Maroc et en Afrique, Experienciah offre des solutions sur mesure aux hôteliers et aux investisseurs grâce à une plateforme de services dédiée, un portefeuille de marques diversifié et une approche originale en matière de conception d’expériences clients.

« Nous sommes heureux d’annoncer la naissance d’Experienciah, une société de gestion marocaine avec une ambition continentale, conçue pour relever les défis complexes de l’industrie hôtelière moderne », a déclaré Abbas Azzouzi, président et CEO d’Experienciah.

« En mettant l’accent sur l’innovation, la personnalisation et l’engagement envers l’excellence, Experienciah souhaite devenir le partenaire privilégié des hôteliers marocains et africains afin de les accompagner dans la transformation nécessaire que connaît le secteur », a-t-il souligné, dans un mot de présentation de la nouvelle société.

Et d’ajouter: « En plaçant le design d’expériences clients au cœur de sa proposition de valeur, l’entreprise s’engage à redéfinir les normes de l’industrie en offrant des solutions créatives et personnalisées qui répondent aux besoins spécifiques de chaque établissement ».

La société gère, selon des données communiquées par la société, un portefeuille établi de 4 marques différenciées, du 3 étoiles économique au 5 étoiles bleisure, à savoir The View Hotels (bleisure et resorts haut de gamme), Kaan Hotels (lifestyle – milieu de gamme), A Collection (Resorts et urbain) et My Relax (économique), avec 22 hôtels en activité à travers le Royaume, 30 restaurants, et une équipe de 4.200 collaborateurs.

L’offre de services d’Experienciah repose sur deux piliers: la mise à disposition d’une plateforme de services dédiée aux hôteliers et aux investisseurs, permettant l’optimisation de la distribution et des revenus, la digitalisation de l’expérience client, le re-branding des hôtels et l’excellence opérationnelle. Et le design d’expériences client s’appuyant sur une compréhension des besoins et des attentes des clients, tout en s’alignant avec les codes émergents de l’hospitalité expérientielle.