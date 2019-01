Infomédiaire Afrique – La Directrice générale de l’Unesco, Audrey Azoulay participera, mercredi au Ghana, à un Dialogue de haut-niveau sur l’éducation des filles, dans le cadre de sa première visite officielle dans ce pays.

Ce Dialogue de haut-niveau se tiendra en présence des ministres de l’éducation et de la santé et de hauts responsables de 17 pays d’Afrique subsaharienne, précise l’Unesco dans un communiqué.

Au cours de cette conférence, le programme « Nos droits, nos vies, notre avenir » sera officiellement lancé. Bénéficiant du soutien de la Suède et de l’Irlande, ce programme s’appuie sur le travail de l’UNESCO en faveur de l’éducation sanitaire des adolescents et des jeunes.

Durant cette visite, la Directrice générale de l’Unesco visitera le Centre d’excellence Kofi Annan en technologies de l’information et de la communication (TIC) pour rencontrer des jeunes filles qui ont bénéficié du projet « Girls Can Code » [Les filles peuvent coder], mis en œuvre par l’UNESCO. Ce programme a déjà formé avec succès 150 filles et dix enseignantes en codage et en développement d’applications informatiques, selon l’Unesco.

Azoulay profitera également de ce déplacement pour s’entretenir avec le Président du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, ainsi qu’avec plusieurs ministres ghanéens dans des domaines liés au mandat de l’UNESCO.

Il s’agit de la première visite au Ghana de Mme Audrey Azoulay en tant que Directrice générale de l’UNESCO. « Cette mission se situe à la croisée de deux des priorités majeures de l’UNESCO : l’égalité des genres et l’Afrique », souligne-t-on auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

Rédaction Infomédiaire