L’ambassadeur du Maroc auprès de de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), Samir Addahre a réitéré “le plein soutien” du Maroc à la candidature de Mme Audrey Azoulay pour un second mandat à la tête de l’Unesco. “Ce soutien découle de notre adhésion à l’action concrète et réformatrice de Mme Azoulay et vise à lui permettre de mener cette mission à terme pour un plus grand rayonnement de l’Unesco”, a-t-il affirmé.

A noter que le conseil exécutif de l’Unesco a massivement approuvé la reconduction à la tête de l’institution de Mme Audrey Azoulay, rapportent, ce mercredi, les médias français. Le conseil de 58 membres a pris la décision de « recommander » la candidature de Mme Azoulay à la conférence générale de l’Unesco, qui devrait la confirmer formellement lors de sa 41ème session prévue du 9 au 24 novembre prochain à Paris.