Le Maroc a été élu, à l’unanimité, président du Conseil des Agences Africaines des Technologies de l’Information (CAITA) de l’Alliance Smart Africa pour un mandat de deux ans. Le Royaume est représenté par le Directeur Général de l’Agence de Développement du Digital (ADD), Mohammed Drissi Melyani, suite à son élection, le 1er juin 2023, durant la réunion constitutive de la CAITA tenue par les États membres de Smart Africa, a indiqué l’ADD dans un communiqué.

Intervenue en marge de la 1ere édition du Salon GITEX Africa, l’élection confirme le rôle primordial que joue notre pays en faveur de la consolidation et du renforcement de la coopération Sud-Sud et du rayonnement du continent africain.

Le CAITA constitue un mécanisme d’appui et d’accompagnement de l’Alliance Smart Africa, précise la même source, notant qu’il a pour principale mission de promouvoir et de renforcer la coopération dans le domaine du développement du digital à l’échelle du continent africain. Le Conseil ambitionne également le partage d’expériences, de bonnes pratiques et d’expertise entre les pays membres, conclut le communiqué