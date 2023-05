Le Royaume du Maroc accueille, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, un événement historique, le lancement du GITEX Africa, qui vise à faire progresser l’économie numérique en Afrique et à promouvoir l’engagement dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Le lancement de la première édition du plus grand salon de la technologie et des startups en Afrique, avec la participation de 900 entreprises, est organisé, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, porté par l’Agence de Développement du Digital (ADD) sous la tutelle du Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration (MTNRA).

L’occasion de communiquer et de découvrir les réelles opportunités offertes par l’économie numérique croissante dans le monde. Ghita Mezzour, Ministre déléguée auprès du chef du gouvernement chargée de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, a confirmé que « nous nous apprêtons à assister à un événement important représentant le plus grand rassemblement de la technologie et de l’entrepreneuriat sur le continent africain ».

La semaine prochaine, le Maroc sera au centre de l’attention de la communauté des technologies de l’information et de la communication pour un engagement africain unifié en faveur de l’avancement de l’économie numérique, alors que d’importantes délégations représentant des gouvernements, des entreprises technologiques, des startups, des investisseurs et des jeunes intéressés seront présentes pour accélérer et stimuler l’ambition du continent dans son cheminement vers la transformation numérique.

Alors que les derniers préparatifs sont en cours, un espace d’exposition d’une superficie de 45 000 mètres carrés à Bab Jdid situé Rue Yarmouk dans la ville rouge de Marrakech, se prépare à accueillir, du 31 mai au 2 juin, environ 900 exposants représentant de grandes entreprises technologiques, des entités gouvernementales et des startups, ainsi que des participants de plus de 100 pays, et devrait attirer des dizaines de milliers de visiteurs du monde entier.

GITEX Africa est le plus grand événement d’entrepreneuriat en Afrique et est une initiative de GITEX GLOBAL à Dubaï, le plus grand salon mondial de la technologie et des startups, classé comme le meilleur au monde par les dirigeants mondiaux de la technologie.

À cette occasion, une conférence de presse s’est tenue, en présence de Ghita Mezzour, ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration du Royaume du Maroc, de Sidi Mohamed Drissi Melyani, Directeur général de l’Agence de développement du Digital et de Trixie LohMirmand, CEO de Kaoun Global, l’organisateur de GITEX Africa.

Cette conférence de presse a été également marquée par la présence des partenaires institutionnels officiels du GITEX Africa, à savoir l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, l’Agence Marocaine pour le Développement des Investissements et des Exportations, l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), Office National Des Aéroports (ONDA), La Royal Air Maroc (RAM) et l’Office National des Chemins de Fer (ONCF).

S’exprimant à cette occasion, Ghita Mezzour a déclaré : « Le Royaume du Maroc est fier d’accueillir GITEX Africa, sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, car nous allons assister à un événement historique qui marque le lancement de la première édition du GITEX Africa et du plus grand rassemblement technologique du continent africain.

« GITEX Africa sera une opportunité pour les startuppers et jeunes programmeurs marocains et africains de réseauter avec des investisseurs régionaux et internationaux et des incubateurs d’entreprises. C’est aussi une opportunité de réseautage avec des acteurs des secteurs public et privé. »

Pour sa part, Sidi Mohamed Drissi Melyani, directeur général de l’ADD, a souligné que la tenue de la première édition du GITEX Africa démontre l’engagement du Maroc pour accélérer le développement des infrastructures numériques en Afrique tout en assurant la promotion de l’e-gouvernance intercontinental avec la forte implication des secteurs public et privé en adoptant une approche participative, qui contribueront à renforcer la transparence et l’ouverture numériques et améliorer le processus d’intégration : « Le Royaume du Maroc et l’ensemble du continent africain sont honorés d’abriter la première édition du GITEX Africa Morocco qui se tiendra à Marrakech du 31 mai au 2 juin 2023.

Cette grande messe, organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, est une opportunité pour les efforts déployés par tous les acteurs de l’écosystème digital marocain. GITEX Africa sera également une plateforme incontournable de sourcing et de partenariat entre exposants, investisseurs, chercheurs et opérateurs technologiques pour échanger sur les solutions innovantes et les avancées réalisées en matière de la transformation digitale en Afrique en tant que futur pôle d’innovation, porté par les jeunes talents et les startups compétitives du continent. »

Les ambitions et les réalisations de l’innovation numérique se multiplient en Afrique

L’échelle impressionnante de GITEX Africa dans sa première édition reflète les ambitions de la transformation digitale de l’Afrique et les initiatives continentales telles que la vision « Smart Africa » pour créer un marché numérique unique en Afrique d’ici 2030 dans le but de propulser le continent à l’avant-garde de la transition numérique mondiale. « Pendant trop longtemps, le deuxième plus grand continent du monde a été sous-estimé et ignoré pour ses opportunités numériques et ses ambitions potentielles », a déclaré Trixie LohMirmand, CEO de Kaoun International, organisateurs de GITEX Africa. « Notre mission à GITEX Africa est d’organiser un événement qui sert l’objectif de la communauté africaine de réaliser des opportunités de développement commercial, d’investissement et d’apprentissage. Nous nous concentrons sur l’autonomisation de la nouvelle génération de talents créatifs dans le domaine de la technologie pour promouvoir une culture entrepreneuriale et fournir une opportunité exceptionnelle qui réunit les dirigeants des secteurs public et privé pour produire des résultats tangibles avec effet ».

Il convient de noter que l’épuisement des espaces d’exposition et, par conséquent, l’annonce d’une nouvelle phase d’expansion des mois avant le grand événement est la preuve de la confiance du monde en l’Afrique et en son potentiel dans le domaine du digital, une confiance doublée par des chiffres qui confirment l’aspiration des pays africains dans leur poursuite de l’excellence numérique.

Dans ce sens, l’écosystème des startups en Afrique continue de faire les gros titres avec la création de sept UNICORN au cours des dernières années, tandis que les startups africaines, selon les analystes du Bretter Bridges Center, ont généré un total de 5,4 milliards de dollars de bénéfices. Plus de 900 transactions en 2022.

L’intérêt mondial pour GITEX Africa 2023 contribuera également à l’incubation de plus de 400 startups de 30 pays, dont des centaines de startups primées internationales et 11 UNICORN désireuses de partager leurs réalisations et d’entrer dans le monde prometteur de l’innovation africaine. Cela offrira l’opportunité de se connecter avec 250 investisseurs de 34 pays avec des actifs d’une valeur de 200 milliards de dollars américains. En tant qu’incubateur principal pour les startups et pôle d’attraction pour les fonds de capital-risque florissants, GITEX Africa sera une plateforme d’exploration soigneusement organisée pour ces investisseurs, dont 70 % viennent de l’extérieur de l’Afrique.

« GITEX Africa s’intègre stratégiquement dans l’écosystème technologique étroitement connecté à travers 100 pays. Il travaille maintenant à intégrer fermement l’Afrique dans l’économie mondiale de l’entrepreneuriat et de l’innovation, car il dispose des ressources nécessaires pour que la région injecte un dynamisme significatif dans sa transformation numérique. », a ajouté LohMirmand.

Accélérer la stratégie de développement numérique du Maroc

GITEX Africa 2023 renforcera également les progrès réalisés dans la stratégie de développement numérique du Maroc, consolidera sa position parmi les trois premiers pays africains dotés des meilleures infrastructures TIC et sera l’occasion de souligner sa position comme l’un des marchés télécoms les plus avancées du continent.

Selon IDC, le marché marocain des technologies de l’information, qui comprend le matériel, les logiciels et les services informatiques, devrait atteindre 1,7 milliard de dollars en 2023, à un taux de croissance annuel composé de 4,3 %, pour atteindre 1,9 milliard de dollars en 2026. En 2023, la croissance devrait être alimentée par les dépenses des entreprises et des fournisseurs de services dans ce pays d’Afrique du Nord, alors que les organisations cherchent de plus en plus à adopter l’infrastructure et les services cloud dans le cadre de leurs initiatives de transformation numérique.

Un rassemblement des innovateurs les plus éminents du monde lors de la conférence sur le leadership la plus influente d’Afrique

Le programme de la conférence sur le leadership le plus influent d’Afrique mettra en vedette plus de 250 conférenciers de 50 pays pour partager leur savoir-faire ainsi que des idées précieuses avec ceux désireux de bénéficier d’une expertise internationale appliquée orientée vers l’Afrique.

En marge de cette première édition, le sommet « GITEX Africa Digital Summit » comprendra également dix thèmes de conférence comprenant plus de 140 heures de contenu visant à explorer les sujets transformateurs les plus pertinents pour faire progresser l’agenda numérique de l’Afrique, de l’intelligence artificielle générative et des smart cities ou de la fintech et de l’agri-Tech aux sujets de l’e-santé, l’énergie, l’innovation et le développement durable. En plus de mettre en avant l’écosystème des startups le plus excitant au monde.