Glovo, leader technologique de la livraison multi-catégorie au Maroc, a révélé l’évolution des tendances de livraison à domicile pendant le mois du Ramadan 2024.

Cette rétrospective offre une analyse sur la livraison à domicile pendant le mois sacré au Maroc, ainsi que des aperçus pertinents sur les habitudes de consommation en constante évolution des marocains pendant cette période, indique un communiqué de Glovo.

« Durant ce Ramadan, notre plateforme a évolué pour s’aligner encore plus étroitement avec les habitudes uniques et les besoins spécifiques de nos utilisateurs durant ce mois sacré. À travers des initiatives clés comme ‘Ramadan Solidaire’, nous avons également pu mobiliser notre technologie et notre plateforme pour soutenir des causes sociales. Notre gratitude va à tous nos utilisateurs, partenaires et coursiers pour leur confiance, leur collaboration et leur engagement sans faille », a déclaré Hamza Naciri, Directeur Général de Glovo Maroc, cité dans le communiqué.

Les Marocains commandent davantage durant le Ramadan par rapport aux années précédentes

Cette année, Glovo a observé une hausse de 22% des commandes par rapport au Ramadan 2023. Ces chiffres révèlent que les Marocains se tournent de plus en plus vers les plateformes de livraisons pendant le Ramadan, principalement pour la commodité et le gain de temps qu’elles offrent, permettant ainsi de se concentrer sur les aspects spirituels et familiaux de ce mois sacré.

Glovo justifie notamment cette évolution par une expérience utilisateur adaptée grâce à une large sélection de promotions et offres au sein d’une catégorie « Spéciale Ramadan » ainsi que des horaires de livraisons étendus, jusqu’à 4 heures du matin dans les grandes villes comme Casablanca.

Les courses à domiciles et plats traditionnels plébiscités pendant le mois sacré

Cette année, une évolution notable a été observée, avec une inclination marquée vers l’achat de produits de supermarchés et d’épiceries, qui ont constitué 36% de l’ensemble des commandes, un bond impressionnant par rapport aux chiffres enregistrés les autres mois de l’année.

Cette tendance de fond du Quick-Commerce, se confirme particulièrement pendant le mois sacré : Les utilisateurs marocains favorisent davantage la livraison rapide de produits essentiels, avec un temps de livraison moyen de 28 minutes, répondant aux besoins immédiats et évitant les longues files d’attentes en magasin pendant le Ramadan.

Les achats ont été dominés par les articles de première nécessité tels que l’eau, le lait et les produits laitiers, qui ont constitué près de 70% de l’ensemble des commandes dans cette catégorie. Ils étaient suivis par les produits de boulangerie-pâtisserie et ensuite par les fruits et légumes frais.

Les utilisateurs restent cependant fidèles à l’offre de restauration, revisitée spécialement pendant le Ramadan. Au cours du mois sacré, plus de 400 restaurateurs ont répondu à la demande en proposant des Menus Iftar spéciaux sur la plateforme, aboutissant à la livraison d’une moyenne de 5.000 ftour par jour.

Dans cette catégorie, la cuisine marocaine a été particulièrement plébiscitée, affirmant la préférence des Marocains pour les mets locaux en cette période spéciale.

Le soir, les habitudes de consommation reviennent cependant à la normale avec une préférence pour les plats internationaux.

Dans la catégorie pâtisserie-boulangerie, les spécialités traditionnelles telles que la pastilla au poulet, le baghrir et le msemen, ainsi que les briouates aux farces variées, ont dominé, bien que les commandes de viennoiseries françaises soient restées stables.

Une dynamiques des commandes en évolution

Pendant le Ramadan, Glovo a constaté des habitudes de commande distinctives, marquées par une hausse significative juste avant l’heure du Ftour, entre 16h et 18h.

Durant cette période, les commandes pour le repas de rupture du jeûne ont augmenté de 40 % par rapport à la moyenne annuelle. Un autre pic d’activité a été observé entre 22h et 23h, ce qui représente un décalage par rapport aux heures de forte demande habituelles, situées entre 20h et 21h le reste de l’année.

Les jours ouvrables ont enregistré un volume de commandes supérieur à celui des weekends, avec une affluence particulièrement marquée le vendredi et le mardi. Cette tendance contraste avec la norme annuelle, où le dimanche est généralement le jour le plus chargé.

Le 5 avril, tombant un vendredi, a été le jour le plus actif du mois, coïncidant avec le dernier vendredi du Ramadan et la veille de Laylat Al-Qadr.

Par ailleurs, le pourboire moyen a connu une hausse pendant le Ramadan, passant de 6 à 7,16 dirhams par commande en moyenne, témoignant d’une générosité accrue des utilisateurs durant cette période.

Lancée au Maroc en 2018, Glovo est une application multi-catégories pionnière qui crée des solutions innovantes en connectant les clients, les magasins et les coursiers, tout en veillant à avoir un impact durable sur ses communautés et écosystèmes.

La technologie étant au cœur de ses activités, la plateforme propose des services à la demande, couvrant une gamme variée d’établissements tels que restaurants, épiceries, supermarchés et commerces de proximité.