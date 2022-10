Défi

Manque de solutions efficaces en matière d’engagement des clients et immaturité du marché

Le marché africain des jeux et paris connaît une croissance sans précédent grâce à l’amélioration constante de la connectivité sur le continent.

Avec l’objectif premier d’accroître son empreinte sur le continent, GOAT Interactive s’engage à améliorer le numérique des entreprises de l’espace africain des jeux et paris en ligne. Par conséquent, elle sait combien il est important de communiquer efficacement les bons messages au bon moment.

Il est crucial pour l’entreprise de tenir ses clients informés des événements sportifs à venir (et des opportunités de paris qui en découlent). En raison de la pénétration encore limitée des smartphones sur le continent, le SMS est le moyen le plus optimal d’y parvenir.

Cependant, à ce jour, quelques facteurs ont entravé les plans de croissance de GOAT Interactive :

– Le manque d’infrastructures de communication

– Immaturité du marché par rapport à l’Europe et aux États-Unis

– Retards coûteux du réseau

– Risque de perte de messages ou de décalage entre la transmission et la réception.

Le groupe a travaillé avec différents fournisseurs de solutions, notamment des sociétés de télécommunications, mais leur couverture géographique restait limitée. Il était nécessaire d’utiliser une communication rapide, efficace et réactive dont bénéficierait leur base de clients existants et potentiels.

Pour des raisons pratiques, GOAT Interactive avait besoin d’un service de la plus haute qualité, d’un taux de livraison élevé et d’un partenaire unique pour faciliter les opérations quotidiennes.

Solution

Solutions efficaces et sécurisées de messagerie SMS bidirectionnelle et d’OTP

GOAT Interactive a identifié Infobip SMS comme une solution de communication idéale pour informer ses clients des développements dans le domaine des jeux et des paris. Ils avaient des critères très particuliers dans leur recherche d’un fournisseur de solution SMS approprié. Le service devait être fiable et compatible avec différents réseaux mobiles.

GOAT Interactive a commencé à étudier la possibilité de souscrire à notre service de messagerie SMS bidirectionnelle et de changer de fournisseur pour les solutions OTP en 2019. Le service de messagerie bidirectionnelle couvrirait plus de dix pays d’Afrique, permettant aux clients de s’abonner, de vérifier leurs soldes et de réinitialiser leurs codes PIN.

Grâce à notre réseau mobile établi et étendu sur le continent, il a été possible d’atteindre la base de clients potentiels et existants de GOAT Interactive. Cela a permis à ses milliers de clients de bénéficier d’un parcours plus complet.

Nous avons étendu nos activités de marketing avec GOAT Interactive tout au long de la collaboration en 2020. Devenus le partenaire de choix, nous connaissions parfaitement l’aspiration de GOAT Interactive à accroître sa part de marché en Afrique.

Resultat

Augmentation de la part de marché grâce à 47,3 millions de messages

Goat Interactive utilise nos SMS A2P pour informer les clients des événements de jeu à venir, permettant ainsi aux clients fidèles de parier sur leurs équipes favorites. L’utilisation du SMS pour l’authentification à deux facteurs permet également d’éviter la fraude et de protéger les informations personnelles des clients lors de la création de leur compte.

La mise en œuvre de notre solution a été un succès majeur pour l’entreprise. Entre 2021 et le premier trimestre 2021, Goat Interactive a envoyé 47,3 millions de messages avec un taux de livraison de 87 %.

Depuis la mise en œuvre de ces solutions, GOAT Interactive a commencé à constater des gains dans sa part de marché. Les demandes des clients ont été traitées immédiatement, et les défis techniques ont été considérablement réduits grâce au support réactif d’Infobip.

Mieux équipée pour atteindre son marché cible, GOAT Interactive a pu commencer à se concentrer sur le développement de son activité. D’autres projets en collaboration avec Infobip sont sur le point de voir le jour pour améliorer encore l’engagement de leurs clients et leur taux d’automatisation.

Profil de l’entreprise :

GOAT Interactive fournit à ses partenaires une expertise et un leadership en matière de paris et de jeux en ligne. Ils comptent Premier Bet comme l’une de leurs activités principales pour développer leur présence sur le continent africain. Ils soutiennent également la promotion d’autres marques de paris et de jeux en ligne en Afrique, notamment Guinea Games en Guinée et Mercury International en Sierra Leone.

Ils sont convaincus que leurs partenariats uniques et profondément intégrés avec des marques de clubs de football de renommée mondiale donneront aux marques avec lesquelles ils sont partenaires un nouveau sens et une nouvelle association. Les fans se rapprochent ainsi des clubs, des ligues et des sports qu’ils aiment.

Goat Interactive fait partie du groupe Editec.

Témoignage client :

« Pour nous, il est essentiel de veiller à ce que toutes nos communications soient livrées en temps voulu afin que nos clients puissent y réagir en conséquence. La capacité de livraison et l’échelle ont toujours été le plus grand défi pour nous sur le marché africain. Infobip a été en mesure de nous aider à trouver une solution à ce problème. Ils ont les meilleurs taux de livraison du marché, y compris dans certains pays où les réseaux n’ont pas la plus forte couverture. Ils ont également trouvé des voies de livraison que d’autres n’ont pas pu ouvrir. Le soutien d’Infobip a permis à Goat Interactive de trouver cette capacité de diffusion et de s’assurer que toutes les communications parviennent à nos clients en temps voulu et de manière pertinente.

Infobip a fait en sorte que nous soyons en mesure d’envoyer nos messages aux bons acteurs au bon moment afin de provoquer l’action appropriée qui augmente fondamentalement les revenus de l’entreprise.. » – Richard Lee, Director of Online Marketing and Sales.