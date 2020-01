Alphabet, la société mère de Google, est devenue la quatrième entreprise américaine à atteindre une valeur de marché de 1 000 milliards de dollars ce jeudi, au milieu d’une puissante performance des actions des grands groupes de technologie en ce début 2020.



Le géant des moteurs de recherche rejoint les groupes Apple, Amazon et Microsoft comme les seules entreprises à atteindre le seuil lors des échanges à la mi-séance. Apple et Amazon ont accompli l’exploit à l’été 2018, tandis que Microsoft a atteint 1 000 milliards de dollars pour la première fois en avril de l’année dernière.



Amazon n’a jamais clôturé au-dessus de 1 000 milliards de dollars et a pris du retard sur Apple et Microsoft, qui ont récemment dépassé ce niveau.



Les gains massifs des actions technologiques interviennent alors que les géants de la Silicon Valley se propulsent au sommet de l’économie mondiale et investissent de nouveaux domaines tels que les soins de santé et les transports.



Malgré les inquiétudes concernant un contrôle réglementaire plus strict, les plus grandes entreprises technologiques ont continué de grimper en valeur, soulignant comment les investisseurs favorisent les entreprises qui améliorent régulièrement leurs ventes dans un monde caractérisé par une croissance économique mitigée et des taux d’intérêt bas.



Alphabet a dû lutter contre la hausse des coûts et les problèmes de confidentialité ces dernières années, mais la résilience de son cœur de métier de la publicité en ligne a continué de soutenir les actions