Le marché autrichien a connu une forte augmentation sur la destination Maroc il y a environ quatre ou cinq ans, surtout après le lancement de lignes aériennes directes entre Vienne et Casablanca, Marrakech et Agadir, ce qui, selon des responsables de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), ouvre des perspectives prometteuses et importantes.

Ainsi, le nombre des touristes autrichiens visitant le Maroc a augmenté ces cinq dernières années pour se situer entre 40 et 50 000 touristes, et l’ONMT ambitionne d’accueillir cette année entre 60 et 70 000 touristes