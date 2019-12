– Rabat : L’Académie du Royaume du Maroc tient en mois de décembre courant sa 46-ème session, qui se déroulera en trois temps sous le thème: « L’Asie, comme horizon de pensée: Expériences de modernisation et de développement à travers trois séquences la Chine, l’Inde et le Japon ».

– El Kelâa des Sraghna : La 6ème édition du Salon National de l’Olivier (SNO) a ouvert ses portes au public, ce mercredi, en présence du ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, et du président de la région Marrakech-Safi, Ahmed Akhchichene.

– Fès : Les travaux du 7ème Forum des villes amies et jumelées avec Fès se sont ouverts, ce mercredi dans la capitale spirituelle, avec la participation de plusieurs délégations de villes européennes, asiatiques, africaines et arabes.

– Casablanca : Un Colloque Africain sur la qualité de l’éducation de la petite enfance et la professionnalisation des éducatrices et des éducateurs s’est ouvert ce mercredi 4 décembre en présence de Saïd Amzazi, ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, et de Golda El Khoury, Directrice et Représentante de l’UNESCO pour le Maghreb.

– Salé : A l’occasion de la cérémonie de clôture du programme de partenariat Maroc-Union européenne ‘‘Education II’’, une conférence sur le thème ‘‘Maroc-Union européenne, partenaires pour une éducation de la qualité’’, sera organisée le jeudi 5 décembre 2019 au palais des Congrès Bouregreg .

– Casablanca : Sujet de débats récurrents et d’attentes fortes de la part des citoyens, ‘‘Le financement de la santé : progrès et défis’’ est la thématique d’une nouvelle conférence-débat organisée par la Chambre de Commerce Britannique pour le Maroc, le mardi 10 décembre 2019 à partir de 17H30 au Hyatt Regency.

– Rabat : L’ambassade des Emirats Arabes Unis (EAU) a offert, ce mardi soir, une réception à l’occasion du 48ème anniversaire de la création de l’Etat émirati.

– Bruxelles (Belgique) : Le film marocain « Le Miracle du Saint Inconnu » du réalisateur Alaa Eddine Aljem a été projeté, ce mardi soir, dans le cadre de la section Panorama de la 19ème édition du festival du cinéma méditerranéen.

– Zagora : La ville accueille, du 7 au 10 décembre, la 7ème édition du Festival international du carrefour des caravanes théâtrales sous le thème « Le théâtre et la mémoire, patrimoine immatériel de Tazagourt ».

– Casablanca : MAPA, la société de médecine addictive et pathologies associées, organise la première Conférence Internationale sur les Addictions et Pathologies Associées, le 6 décembre 2019 à 17h30 à l’hôtel Hyatt Regency.

– Rabat : Les agences du système des Nations Unies au Maroc, UNFPA, UNICEF et ONU FEMMES, en collaboration avec l’Ambassade de Belgique au Maroc, organisent une table ronde autour du mariage d’enfants, afin de renforcer le plaidoyer et l’engagement pour y mettre fin, et ce le lundi 9 décembre 2019 à 9h à l’hôtel The View.

– Maroc : Le nouveau numéro du magazine « Al Manahil », édité par le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports, vient de paraître proposant aux lecteurs un dossier sur « Les valeurs, entre le patrimoine moral et les défis de la modernité ».

– Agadir : Une conférence nationale sur les “Actes de hooliganisme, Multiples approches” se tiendra, le 5 décembre, avec la participation d’un parterre d’acteurs issus des mondes de la justice, des médias, de la recherche scientifique, de la sécurité et de la gestion sportive.

– Bouskoura : L’association Anaïs, organisation nationale pour l’intégration des personnes en situation de handicap mental, a tenu, ce mardi, la deuxième édition du « Duo Day Challenge » qui vise à faciliter l’insertion professionnelle de cette catégorie de la société.

– Fès : Une réunion régionale consacrée à l’examen des moyens pour le renforcement des compétences des artisans par le biais de la formation professionnelle a été organisée, ce mardi, à l’initiative de la chambre de l’artisanat de Fès-Meknès.

– Tanger : Une session de formation a été lancée, ce mardi, pour le renforcement des capacités des associations œuvrant dans les centres de placement des enfants en contact avec la loi, à l’initiative de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus.

– Doha (Qatar) : Le calligraphe marocain Salim Hamidi a remporté le premier prix du ‘‘Doha pour la créativité des jeunes’’ dans la catégorie « Calligraphie arabe classique ».

– Agadir : La 5ème édition du congrès international de l’Arganier se tiendra, les 10 et 11 décembre, à l’initiative de l’Agence Nationale de Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (Andzoa).

– Marrakech : La Faculté des Sciences Semlalia de Marrakech a célébré, ce mardi, la Journée mondiale de lutte contre le SIDA à travers l’organisation d’une journée de sensibilisation contre le VIH initiée sous le thème « Les communautés font la différence ».

– Oujda : Le Campus universitaire de transfert de technologie et d’expertise (CU2TE) accueillera, du 10 au 13 décembre courant, le Congrès international sur les matériaux avancés, nanosciences et applications (ICAMANA 2019).

– Marrakech : L’Université Cadi Ayyad (UCA) a reçu le Trophée « coup de cœur » du Jury de la 3ème édition des Trophées Marocains de la Diversité et de l’Inclusion, organisée par la Chaire Innovation Managériale en partenariat avec la fondation Konrad Adenauer Stiftung.

– Marrakech : L’Association des Médecins généralistes de Casablanca Centre (AMCC) tiendra son 4ème congrès annuel, du 6 au 8 décembre.

– Zagora : La 3ème édition du Salon régional des produits de terroir est prévue du 4 au 7 décembre sous le thème « Valorisation des produits de terroir, un levier fondamental pour l’intégration des jeunes dans le secteur agricole ».

– Casablanca : Un Colloque africain sur la qualité de l’éducation de la petite enfance et la professionnalisation des éducatrices et des éducateurs a été organisé, ce mercredi 4 décembre 2019 à 9h au Hyatt Regency, par le Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb.

– Guelmim : Une pléiade de chercheurs et de spécialistes ont débattu, ce week-end, la problématique du développement durable dans la région de Guelmim-Oued Noon, lors d’une table ronde organisée par le Centre de développement de la jeunesse et de la recherche.

– Tanger : Un atelier international sur « la Détection nucléaire aux frontières terrestres et maritimes » a ouvert ses travaux ce mardi, jusqu’au 5 décembre, à l’initiative du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger et du Département d’Etat américain .

– Casablanca : Les travaux de la 35ème édition du Carrefour du manager se sont déroulés ce mardi au campus de l’Institut supérieur de commerce et de l’administration des entreprises (ISCAE) à Casablanca, sous le thème « L’entreprise de demain : vers quelles pratiques collaboratives ? ».

– Casablanca : Artemis organise un atelier pratique relatif à la lutte contre les infractions financières sanctionnées par la Cour des comptes en matière de gestion des marchés publics, et ce les 18 et 19 décembre 2019 à l’Hôtel Grand Mogador.

– Salé : Un atelier de constitution du Comité National Multi-acteurs du réseau Aires et Territoire du Patrimoine Communautaire (CNM_APAC) sera organisé ce jeudi 5 décembre au centre de la fondation Mohamed V, de 14H30 à 17h.

– Tunis (Tunisie) : La Biennale d’Art Contemporain, qui se tient du 29 novembre au 22 décembre courant, a fait la part belle à l’art plastique marocain, désormais promis à un meilleur avenir.

– Abu Dhabi (Emirats) : Le Maroc participe actuellement au Festival Cheikh Zayed du Patrimoine, avec un pavillon remarquable qui reflète la splendeur et la richesse de l’artisanat national ainsi que la profondeur culturelle et civilisationnelle distinguée du Royaume.

– Fès : « France 2 » a consacré son émission « Les chemins de la foi », diffusée dimanche dernier, au Festival de Fès de la culture soufie, dont la 12 édition a eu lieu du 19 au 26 octobre dernier dans la capitale spirituelle du Royaume.

– Casablanca : Allianz Maroc et l’AUSIM (Association des Utilisateurs des Systèmes d’Informations au Maroc) ont tenu, récemment, une conférence ayant rassemblé un parterre de Directeurs des Systèmes d’Informations et d’experts en IT autour du thèmes des cyber-menaces.

– Casablanca : Du 12 décembre 2019 au 11 janvier 2020 prochain, la galerie B&S Art Gallery accueille une rétrospective de l’artiste-peintre Abdellah Elatrach autour du thème ‘‘Rêve éveillé’’.

– Rabat : CDG Prévoyance lance, du 13 au 15 décembre 2019, son premier Programme d’Open innovation baptisé « Prévoithon 2019, le Hackathon de l’innovation by CDG Prévoyance ».

– Kénitra : Atlantic Free Zone Investors Association (AFZIA) organise le Salon de l’Emploi, du 4 au 10 décembre 2019 à l’espace de l’ONCF.

– Casablanca : L’artiste Fouad Bellamine expose ses oeuvres récentes à la galerie d’art L’Atelier 21, du 3 décembre 2019 au 13 janvier 2020.

– Fès : La troisième édition du Forum économique de Fès-Meknès aura lieu, du 4 au 6 décembre courant, sous le thème « Des partenariats innovants, des synergies de croissance ».

– Casablanca : Tout au long du mois de décembre, c’est un vent de magie qui soufflera sur tout Le Casablanca Hotel, entre guirlandes et lumières scintillantes, musique jazzy, parfums chaleureux et plats savoureux.

– Grenade (Espagne) : La Grande Exposition Berbère se tiendra du 5 décembre 2019 au 21 avril 2020 à l’Alhambra au Palais Carlos V et rassemblera plus de 300 œuvres provenant, entre autres, de la Fondation Leila Mezian qui met sa collection au service de cette importante manifestation culturelle.

– Rabat : Le Cercle diplomatique organise le 7 décembre 2019 son traditionnel Bazar international au Théâtre National Mohammed V, avec plus de quarante ambassades ayant répondu présentes pour proposer des produits typiques.

– Tata : La 2ème édition du festival d’argent « Tizouzaf » s’est tenue récemment sous le signe « la joaillerie marocaine, un patrimoine culturel renouvelable ».

– Saragosse : La 24ème édition du Festival de cinéma s’est achevée, samedi soir, avec la remise d’une distinction spéciale au Maroc, pays invité d’honneur de cette édition.

– Taroudant : La première édition du Salon provincial du livre et de la lecture s’est ouverte, et se poursuivra jusqu’au 5 décembre.

– Maroc : Le ministère de la Solidarité, du Développement social, de l’Egalité et de la Famille organise du 25 novembre au 20 décembre 2019, la 17ème édition de la Campagne nationale contre la violence à l’égard des femmes, placée cette année sous le thème ‘‘La jeunesse, un partenaire pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des jeunes filles’’.

– Rabat : L’exposition « Moon phases », ou « phases de la lune », qui présente les œuvres de l’artiste Saad Tazi se tient actuellement à la galerie de l’Institut français, et ce jusqu’au 20 décembre prochain.

– Casablanca : Le Mövenpick Hôtel organise la première édition du festival gastronomique égyptien qui aura lieu au sein de l’hôtel du 2 au 9 Décembre 2019.

– Agadir : L’Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA) organise, du 7 au 11 décembre, la 5ème édition du Congrès International de L’Arganier, qui coïncidera cette année avec la tenue de la toute première édition du Salon International de l’Arganier.

– Marrakech : La ville abritera, les 4 et 5 décembre prochain, la 4ème Conférence de l’Union Arabe des Contrôleurs d’assurances (AUIRC) sous le thème « Défis de la régulation du secteur des assurances dans la région MENA ».

– Agadir : La 3ème édition du Congrès international marketing, communication des organisations et développement durable, s’est tenue les 28 et 29 novembre, à l’initiative de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) de la ville.

– Rabat : La Fondation allemande Friedrich Ebert Stiftung (FES) a organisé, à Rabat, une cérémonie pour célébrer ses 35 années de coopération au Maroc, en présence notamment de l’ambassadeur d’Allemagne dans le Royaume, Götz Schmidt-Bremme.

– Salé : « La concertation publique, un enjeu pour la démocratie participative » est le thème choisi pour la première rencontre de la concertation publique qui sera organisée les 6 et 7 décembre par la Commune.