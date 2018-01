Infomédiaire Maroc – Le ministère de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique et le ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile ont lancé, ce jeudi à Rabat, une plateforme mutualisée de gestion des questions parlementaires en vue de généraliser l’administration électronique pour plus d’efficacité, de transparence et d’accessibilité.

Cette solution sécurisée et facile d’usage dématérialise le processus de traitement des questions parlementaires et facilite la communication entre l’institution législative et les départements ministériels. Elle assure, par ailleurs, la traçabilité et la disponibilité des réponses fournies par chaque département.

S’exprimant à cette occasion, le ministre de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, Moulay Hafid El Alamy a indiqué que ce service permettra de créer une base de données spécifiques pour donner accès à tout moment aux questions traitées, dans leurs formes orales et écrites.

Rédaction Infomédiaire