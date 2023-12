Sept groupements d’architectes ont récemment été présélectionnés pour la conception du Grand stade de Casablanca.

Sur les douze candidatures déposées, sept ont été retenues sans réserve par l’Agence nationale des équipements publics (ANEP), maître d’ouvrage délégué du concours pour la conception architecturale, les études techniques et le suivi des travaux de construction du Grand stade de Casablanca.

« Après cette 1ère phase d’admission, la 2e étape d’évaluation consiste à choisir l’offre la plus avantageuse via la pondération appliquée de 70% pour la proposition technique et 20% HT pour le coût global du projet et 10% pour l’offre financière », apprend-on d’un communiqué.

Il s’agit des groupements suivants:

1. Groupement Archi Team & Partners-Herzog & De Meuron Basel Ltd-Mott MacDonald Ltd ;

2. Groupement d’Agence Mohamed Fikri Benabdallah Architectes-HPP Architekten-Atelier Rachid Benbrahim El Andaloussi Architecte-Thornton Tomasseti – Henderson Engineers ;

3. Groupement Tarik Oualalou Architecte-Populous Limited-M-E Engineers Ltd-Maffeis Engineering SPA – Rider Levett Bucknall UK Limited ;

4. Groupement Groupe 3 Architectes – Foster + Partners Limited-Tecnica y Proyectos SA (Typsa)-Conseil Ingénierie et Développement (CID) ;

5. Groupement Atelier d’Architecture Hajji & El Ouali SNC-Agence d’Architecture « GMP Architects »-SBP « Schlaich Bergermann Partner »-Hilson Moron-NOVEC Ingénieurs Conseil ;

6. Groupement Charaf-Eddine Fqih Berrada Architecte (concepteur de l’hôpital des spécialités Cheikh Khalifa de Casablanca)-Cruz y Ortiz Arquitectos SLP (concepteur du nouveau stade de l’Atletcico de Madrid et du grand stade olympique de séville)-MJW Structures lng. Majowiecki Massimo-JG lngenieros SA;

7. Groupement Jaouad Khattabi-Cabinet d’Architecture International Zaha Hadid-Dar Al Handasah Consultants (Shair & Partner) BSC Closed.

A noter que le taux d’honoraires des prestations architecturales ne peut être inférieur, selon l’ANEP, à 4% ni supérieur à 6% du montant de l’estimation des travaux hors taxes alors que l’enveloppe forfaitaire hors taxes des prestations techniques ne peut être supérieur à 3,5% du montant de l’estimation des travaux hors taxes, fait-on savoir.

Lancé par la Société nationale de réalisation et de gestion des équipements sportifs (Sonarges) en tant que maître d’ouvrage, le Grand stade de Casablanca, qui devra mobiliser un budget prévisionnel de 5 milliards de DH, sera doté d’une capacité d’accueil de 115.000 places.