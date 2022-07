Le Groupe LabelVie, leader du secteur de la grande distribution multiformats, accélère le déploiement de sa stratégie digitale et réaffirme sa volonté de se positionner comme un acteur omnicanal de référence en apportant des solutions innovantes et uniques afin de simplifier la vie de ses clients.

Ainsi, dans le cadre du projet de transformation digitale de grande envergure amorcé en 2021, le Groupe LabelVie annonce le lancement de sa propre application de livraison à domicile baptisée « Bringo By Carrefour » pour ses enseignes Carrefour et Carrefour Market.

A travers cette application, le Groupe LabelVie propose un concept novateur avec des fonctionnalités inédites visant l’excellence opérationnelle en offrant à nos clients une expérience exceptionnelle et unique qui humanise le parcours d’achat en ligne.

Bringo, un partenaire au quotidien.

Accessible via www.bringo.ma et téléchargeable sur Google Play et Apple Store, l’application « Bringo by Carrefour » est simple à utiliser et dotée d’une ergonomie intuitive. Elle offre tout un éventail de fonctionnalités pratiques et innovantes : le contact avec un Personal Shopper qui est votre préparateur de commande dédié, la possibilité d’enregistrer les produits favoris, l’option du panier partagé par plusieurs utilisateurs, un historique de courses enregistré et surtout la possibilité de rajouter des instructions par produit en précisant vos préférences (avocat très mur, baguette bien cuite…) au moment du remplissage du panier.

Sur l’application, les clients ont accès à l’ensemble des produits de leur magasin : les produits alimentaires dont les Fruits et légumes, Boucherie, Volaille, Poissonnerie, Surgelés, Fromagerie et Charcuterie à la coupe, Boulangerie, produits pour animaux, ainsi que les produits d’hygiène et d’entretien et une sélection de produits non alimentaires.

Les clients peuvent entrer en contact à tout moment avec leur propre Personal Shopper à travers le chat intégré à l’application pour lui demander d’ajouter ou supprimer des produits du panier. Le Personal Shopper peut également contacter les clients pour leur proposer des éventuels produits de substitution en cas de rupture du produit commandé. Le Personal Shopper joue donc un rôle essentiel dans ce nouveau service et apporte son expertise en choisissant les produits pour les clients comme s’ils se trouvaient eux-mêmes dans le magasin.

Excellence opérationnelle au service du client.

Avec le lancement de l’application « Bringo by Carrefour », le Groupe LabelVie vise l’excellence opérationnelle et met tout en œuvre pour proposer à ses clients une expérience d’achat en ligne réussie avec la mise en place d’équipes de préparation de commande dédiées dans les magasins et de conditions et moyens de stockages permettant de préserver la qualité et la température des produits. Le service de livraison, quant à lui, est opéré dans le strict respect de toutes les normes de sécurité et d’hygiène. Le client a la possibilité de choisir son créneau de livraison sur l’application ainsi que son moyen de paiement : en ligne à la fin de la préparation, par carte bancaire ou en espèces directement auprès du livreur à la réception de la commande. Enfin, un service client dédié exclusivement à sa solution E-commerce a été mis à la disposition des utilisateurs pour leur apporter tout le support nécessaire.

Lancée dans un premier temps à Casablanca, l’application « Bringo by Carrefour » devrait s’étendre très prochainement à d’autres villes du Royaume.

Une campagne de communication sera lancée à partir du 25 juillet 2022 sous l’hashtag #NT9EDDA_LIK