Le fonds d’investissement UM6P Ventures a annoncé son investissement dans Akorn Technology, une startup innovatrice en enrobage comestible naturel, pour un impact positif sur le système alimentaire global.

« Aujourd’hui, UM6P Ventures annonce son investissement dans Akorn Technology, une startup innovatrice en enrobage comestible naturel. Ses plateformes d’enrobage naturel multifonctionnel sont constituées de produits dérivés de maïs d’origine naturelle (non-OGM) – valorisés en amont, durables et abondants – et d’autres éléments d’origine végétale. Ses applications permettent de doubler ou tripler la durée de conservation alimentaire et fournir des aliments sûrs, goûteux et nutritifs », indique-t-on dans un communiqué.

La production, la sécurité et la durabilité du système alimentaire mondial sont mises à rude épreuve. Plusieurs approches sont nécessaires pour un impact positif; parmi lesquelles la réduction des pertes et gaspillage des produits alimentaires frais, en particulier fruits, légumes et céréales, fait savoir la même source.

La FAO (Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture) estime, par an, supérieure à 40% la part des pertes en produits alimentaires frais; et le coût global du gaspillage et pertes en aval des récoltes agricoles à près de $ 2.600 milliards.

Akorn Technology a développé une plateforme multifonctionnelle d’enrobage comestible, naturel. Celle-ci est basée sur une technologie qui utilise un film hybride de lipides et protéines végétales, pour réduire les pertes sur une vaste gamme de cultures parmi lesquelles: fruits de verger, agrumes, fruits tropicaux, fruits à noyau et légumes.

Sa/Cette technologie, brevet en instance, a déjà été autorisée aux Etats-Unis et dans l’Union Européenne à l’application sur plusieurs fruits et légumes. Son action/application sur les aliments frais suite à leur récolte ralenti leur maturation, réduit leur perte en eau, maintient leur fermeté et aspect, et entrave le développement de bactéries et champignons. Ainsi, en plus de réduire les pertes dans le système alimentaire, ces fruits et légumes se caractérisent par une qualité supérieure en texture, gout et valeur nutritionnelle.

« Les investissements d’UM6P Ventures sont basés notamment sur la thèse fondamentale du renforcement des capacité des écosystèmes Marocains et Africains à adresser les problématiques majeures, liées notamment à la crise alimentaire globale et au changement climatique. Ce partenariat-investissement, comme nos autres investissements en Agrobioscience, servira à monter en compétence et technicité des talents locaux et bénéficiera à d’autres initiatives ou startups dans ce domaine », selon Yasser Biaz, DG d’UM6P Ventures.

Akorn Technology utilisera son capital initial pour augmenter ses capacités industrielles et réaliser des essais auprès de ses clients, sur une large gamme de cultures. A court terme, des initiatives et pilotes sont prévus sur des cultures au Maroc (citron, tomate et autres fruits) pour étudier, évaluer et éventuellement adapter la technologie aux conditions du continent. Ces initiatives seront menées en collaboration avec différents partenaires des écosystèmes Marocains et Africains.

« Notre partenariat avec UM6P Ventures nous permet d’introduire notre innovation dans les régions qui le nécessitent davantage. La caractérisation de notre produit dans des conditions de climat spécifiques et l’accès à l’expertise et aux laboratoires tels dans la science des matériaux et nanotechnologies à UM6P nous permettront d’accélérer nos temps de cycles pour accéder aux marchés qui en ont disproportionnellement besoin », a dit Anthony Zografos, CEO d’Akorn Technology.

UM6P Ventures est le fonds d’investissement de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), du Groupe OCP, ayant pour vocation de développer l’entrepreneuriat et d’accélérer l’innovation scientifique au Maroc et en Afrique. Il accompagne les projets scientifiques appliqués opérant dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, l’industrie 4.0, l’agrobioscience, l’énergie et la santé et qui aspirent à poursuivre une trajectoire entrepreneuriale, à l’investissement et la maturation technologique et commerciale. UM6P Ventures joue un rôle d’investisseur actif auprès des porteurs de projets Deep Tech en les accompagnant dans leur transition du projet démonstrateur à une startup ou petite et moyenne entreprise (PME), à travers un écosystème doté d’infrastructures et d’experts métiers qui projettent le Maroc et son écosystème national au centre du développement de l’innovation technologique.

Akorn une est startup Agtech fondée en 2019 dans la Silicon Valley. Sa plateforme propose un enrobage comestible, à base de plantes, pour la conservation des fruits et légumes, entiers ou découpés. Sa technologie utilise une protéine végétale dérivée du maïs d’origine naturelle (non-OGM), valorisée en amont. Elle permet de doubler à tripler la durée de conservation des produits agricoles frais à travers la chaîne de valeur des fruits et légumes frais, de la production à la distribution. Les solutions d’enrobage Akorn peuvent être adaptés à-la-demande et in-situ pour différentes cultures, et selon les fonctions demandées (antimicrobiale, fongicide, finition de surface, etc.). Akorn a bénéficié de deux subventions de la prestigieuse NSF (National Science Foundation) SBIR (Small Business Innovation Research) aux Etats-Unis (https://seedfund.nsf.gov/).