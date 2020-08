24 candidats Marocains à l’école Polytechnique, et formés au Maroc, ont été reçus cette année. Dans le détail, on dénombre 17 reçus pour le lycée de Benguerir, 7 pour le reste des prépas marocains. Pour rappel, le Groupe OCP, à travers sa Fondation, assure le management du lycée de Benguerir. Le géant mondial des phosphates et dérivés s’investit dans la recherche des éléments brillants, y compris dans les localités les plus reculées, les prend totalement en charge, et leur assure un environnement adéquat.