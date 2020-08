Le ministère de la Justice accorde un grand intérêt aux questions relatives aux Marocains résidant à l’étranger (MRE) et a procédé à l’amélioration des services juridiques et judiciaires destinés à cette catégorie, a affirmé, lundi à Nador, le ministre de la Justice, Mohamed Benabdelkader. Intervenant lors d’une rencontre autour du thème «Le secteur de la Justice au service des MRE», tenue à l’occasion de la célébration de la Journée nationale du migrant, le ministre a souligné que plusieurs actions ont été menées dans ce sens, notamment la signature de nombre de conventions de coopération judiciaire avec plusieurs pays, que ce soit au niveau pénal ou civil. Il s’agit de renforcer le système d’assistance juridique, faciliter la gestion des litiges et assurer l’application des décisions de la justice, a-t-il expliqué, notant qu’il a été procédé, entre autres, à la publication de guides pratiques pour simplifier plusieurs procédures et mesures d’ordre judiciaire et à la mise en place d’applications numériques facilitant l’accès à des services comme le casier judiciaire, le registre du commerce et le suivi des affaires portées devant les tribunaux. En outre, le département de la Justice prend en considération la situation des MRE lors de l’élaboration de textes législatifs et organisationnels, de même qu’il organise des rencontres et ateliers de formation dans les domaines liés aux Marocains du monde et qu’il veille au respect du droit d’accès à l’information en développant de nouveaux moyens de communication avec la diaspora.