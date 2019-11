ESCP Europe, école européenne de référence en management, célèbre son bicentenaire en 2019.

Anciennement Ecole Supérieure de Commerce de Paris, ESCP Europe a été fondée en 1819 par un groupe d’économistes et d’hommes d’affaires, dont Jean-Baptiste Say, Jacques Laffitte et Vital Roux.

Considérée comme la plus ancienne école de commerce au monde, et régulièrement classée aux devants des meilleurs classements internationaux d’écoles de management, l’école dispose aujourd’hui de 6 campus à Paris, Londres, Berlin, Madrid, Turin et Varsovie.

L’Amicale des diplômés ESCP Europe au Maroc, fondée en 2015, célèbre à son tour le bicentenaire de l’école en invitant quatre parmi ses plus anciens lauréats à témoigner de leurs parcours :

– Ahmed Benkirane (ESCP 1951) : Ex-Secrétaire d’Etat en 1959, ex-Directeur Général de la CDG, ex-membre de la chambre des représentants, ex-ambassadeur et ex-vice-président de la CGEM

– Omar Berrada (ESCP 1966) : Ex-PDG d’Aiguebelle et fondateur d’Omnipar

– Abdelahad Fassi Fihri (ESCP 1974) : Ex-Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville

– Samia Ahmidouch (ESCP 1984) : Directeur Général de la Fondation Société Générale Maroc

L’événement se déroulera le jeudi 28 novembre 2019, à partir de 19h à Casablanca.