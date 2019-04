Dans le cadre des partenariats développés par la Direction des Ressources Humaines du groupe Attijariwafa bank avec les écoles supérieures marocaines, la banque a lancé son premier Business Game, « Attijari City », mettant en compétition 80 étudiants, répartis en groupe de 10, issus de 8 écoles partenaires : Centrale Casablanca, EMI, ESCA, EHTP, EMSI, ISCAE, ENCG Casablanca et HEM.

« Attijari City » offre à l’utilisateur une immersion progressive dans le monde de l’entreprise et de la finance en lui proposant une méthodologie attractive fondée sur le jeu, dans laquelle, les participants incarnent le rôle d’une entreprise opérant dans le secteur du Bâtiment qui doit se développer en optant pour les meilleures stratégies tout en optimisant les ressources et en générant de la rentabilité. Dans ce Business Game Attijariwafa bank, accompagne les étudiants-entrepreneurs durant cette aventure.

Le premier Business Game du Groupe Attijariwafa bank co-conçu avec la Start-up « Alt Play » permet ainsi à l’utilisateur d’acquérir de nouvelles compétences par des mises en situation imprégnées de la vie professionnelle et entrepreneuriale. Il sera ainsi amené à prendre des décisions stratégiques, à relever des défis en équipe et à développer une compréhension des enjeux bancaires et financiers. Cette immersion ludo-pédagogique a également pour vocation de familiariser les étudiants aux différents concepts financiers.

Cette compétition qui a tenu les participants en haleine pendant 10 jours a connu de multiples revirements de situation au niveau du classement.

Attijariwafa bank a même créé sa propre monnaie pour le jeu disponible en Français et sur Android, « Attijari Coins ». Ce sont finalement les étudiants représentant l’ESCA qui se sont démarqués en se hissant à la première place, avec 565 667 000 coins grâce à leur capacité à comprendre les enjeux stratégiques de développement d’une entreprise. L’Ecole Centrale de Casablanca s’est quant à elle classée en deuxième position avec 509 195 000 coins et l’ENCG Casablanca, en troisième position avec 484 822 000 coins.

Le travail en équipe a, ainsi, porté ses fruits pour les 80 étudiants engagés dans l’aventure qui ont réussi à construire des écosystèmes urbains aboutis en faisant preuve du sens de la stratégie pour réussir une aventure entrepreneuriale hors du commun.

A travers le Business Game « Attijari City », Attijariwafa bank vise à détecter les jeunes talents les plus prometteurs et inscrit également ce partenariat avec la start-up « Alt Play » dans le cadre d’une démarche globale du Groupe qui vise à renforcer la collaboration avec les start-up et l’encouragement de l’entrepreneuriat chez les jeunes.

