Comme déjà annoncé par Infomédiaire Maroc, Gras Savoye Maroc, acteur majeur du marché marocain du courtage d’assurances, récemment devenue ASK Gras Savoye, a signé des accords pour acquérir l’ensemble des participations de Willis Towers Watson dans chacune de ses opérations réparties sur treize marchés (voir notre précédente Alerte).

Et selon nos informations, cette opération a été conclue avec succès grâce à l’assistance de BMCE Capital, filiale de BMCE Bank of Africa qui est implantée dans plus de 20 pays d’Afrique avec qui ASK Gras Savoye ‘‘ambitionne de créer des synergies profitables au service de leur clientèle respective’’.