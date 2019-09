Dans le cadre de sa politique de développement et d’extension, Gras Savoye Maroc, acteur majeur du marché marocain du courtage d’assurances, récemment devenue ASK Gras Savoye, a signé des accords pour acquérir l’ensemble des participations de Willis Towers Watson dans chacune de ses opérations réparties sur treize marchés : Algérie, Bénin, Burkina Faso, République Centrafricaine, Tchad, République Démocratique du Congo, Guinée, Libéria, Madagascar, Mali, Niger, Sierra Leone et Togo.

Une fois toutes les transactions clôturées, ASK Gras Savoye, qui compte déjà dix établissements marocains, sera présente dans 14 pays d’Afrique. Cela inaugure une nouvelle ère de collaboration étroite avec Willis Towers Watson, l’une des plus prestigieuses entreprises internationales de conseil, de courtage et de solutions logicielles, dont ASK Gras Savoye est déjà le correspondant exclusif au Maroc et le deviendra dans tous les pays énumérés ci-dessus.