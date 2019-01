Infomédiaire Maroc – Le volume des actifs d’Attijariwafa bank Egypt a enregistré une hausse de 6,4 milliards livres égyptiennes (près de 360 millions dollars) au 3ème trimestre 2018, soit une hausse de 23%.

Cette hausse s’explique par un accroissement de 19% du portefeuille de crédits à la clientèle et de 18% des dépôts des clients, précise un rapport d’Attijariwafa bank Egypt.

Les charges d’exploitation ont connu une hausse de 12% pour atteindre 823 millions livres égyptiennes au 3è trimestre 2018 par rapport à la même période de 2017, relève le rapport notant que cette augmentation reste faible compte tenu des taux d’inflation et de l’application de la TVA de 14%.

Selon la même source, la banque s’est engagée à fournir des produits et des services nouveaux et innovants par le biais d’initiatives « ayant un impact tangible sur le développement du pays », dont la participation au financement de secteurs vitaux tels que le gaz, le pétrole, l’électricité, les énergies renouvelables, ainsi que les prêts aux entreprises des secteurs des télécommunications et des engrais.

Dans le domaine de la citoyenneté et de la responsabilité sociale, la Banque a participé au soutien d’initiatives et de projets de développement, notamment en cofinançant un projet visant à rénover les stations de métro de l’Université du Caire en créant des solutions pour les personnes à mobilité réduite.

En décembre, la Banque a signé un protocole de coopération avec le ministère de la Solidarité sociale pour financer un projet d’autonomisation des personnes handicapées, fait savoir la même source.

Attijariwafa bank et Barclays Bank PLC avaient signé au Caire un accord portant sur la cession par Barclays Bank PLC de 100% de son capital à Attijariwafa bank, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires requises au Maroc et en Egypte.

Le groupe bancaire marocain Attijariwafa bank est implanté dans 26 pays et compte 4 090 agences. Il emploie plus de 19 400 personnes au service de plus de 8,8 millions de clients.

Rédaction Infomédiaire