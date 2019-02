Deux conventions de partenariat ont été scellées, mercredi à Casablanca, entre le Groupe Attijariwafa Bank et Cosumar et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), visant l’accompagnement et la modernisation des très petites entreprises (TPE).

Les deux conventions, signées en marge du forum des TPE organisé par la banque sous le thème « Quelles mesures concrètes pour renforcer et structurer le tissu des TPE au Maroc », ont pour objectif de structurer et de promouvoir l’émergence d’un tissu de TPE dynamique et performant au Maroc et à mettre en synergie les dispositifs nécessaires en vue d’un accompagnement optimisé de toutes les filières des TPE.

La première convention, signée par le PDG d’Attijariwafa Bank, Mohamed El Kettani et le PDG de Cosumar, Mohamed Fikrat, ambitionne d’unir les dispositifs des deux parties pour accompagner, moderniser et structurer les TPE, à travers notamment l’accompagnement des TPE dans la phase de création, la tenue de rencontres B2B sectorielles et l’organisation commune des « journées marchés » afin de faciliter l’accès des TPE aux marchés. Cette convention s’articule également autour de la mise en place des sessions de formation au profit des TPE, l’accompagnement financier de ces dernières et l’organisation des rencontres avec des experts dans l’objectif d’optimiser leur gestion quotidienne.

Quant à la deuxième convention signée par El Kettani et le président de la CGEM, Salaheddine Mezouar, elle porte essentiellement sur la formation et l’accompagnement des TPE et des porteurs de projets, l’organisation de rencontres B2B au sein de la CGEM ou des centres « Dar Al Moukawil » au profit des participants sélectionnés d’un commun accord et sur l’offre des solutions de financement pour tous les besoins d’investissements ou de fonctionnement. Ce partenariat s’articule aussi autour des rencontres de mise en relation communautaire permettant aux auto-entrepreneurs, porteurs de projets et aux TPE de se mettre en relation et de partager des opportunités de coopération et des retours d’expériences ainsi que des conseils dédiés aux bénéficiaires en mettant à leur disposition des supports d’information et en leur orientant vers des structures pouvant les soutenir dans leurs démarches.

