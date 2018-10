Infomédiaire Maroc – La Banque Atlantique au Burkina Faso, filiale du Groupe marocain « Banque Centrale Populaire » (BCP), vient de dévoiler sa nouvelle charte graphique « l’emblème du cheval » qui tend à consolider son image et consacrer son projet ambitieux de valoriser son identité visuelle dans le Pays des Hommes intègres.

Cette nouvelle identité visuelle, présentée récemment au siège de la Banque à Ouagadougou, intervient après celle opérée auparavant en Côte d’Ivoire, au Mali et au Bénin qui l’ont précédée dans cette dynamique du changement.

Ce changement exprime, ainsi, un tournant stratégique cohérent avec les ambitions et les engagements du Groupe marocain BCP et consolide son leadership, tout en véhiculant les valeurs auxquelles il est attaché, selon un communiqué de la Banque, relayé par des médias. Ce processus est bien engagé puisque sa holding africaine Atlantic Business International (ABI) et ses 16 filiales réparties dans 10 pays de la sous-région, est désormais solidement installée dans le trio en tête des Groupes financiers de l’espace UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) grâce aux performances soutenues de ses filiales qui opèrent dans les domaines de la banque, de l’assurance, du corporate banking et de la gestion d’actifs.

Le déploiement de la nouvelle identité visuelle de la Banque Atlantique au Burkina Faso est l’occasion de rappeler la pérennité, les grands succès et les réalisations d’une banque qui s’impose comme un acteur financier de référence, reconnu au Burkina Faso et fortement investit dans la transformation économique de ce pays à travers le financement des grands projets d’infrastructures et de développement, l’accompagnement des grandes entreprises et des PME, la collecte de l’épargne et la distribution de crédits aux particuliers.

La Banque Atlantique est le 3ème plus grand Groupe bancaire de la zone UEMOA en termes de parts de marché. Elle est présentée dans les huit pays de l’espace UEMOA: Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo.

Cette institution bancaire s’appuie, également, sur des filiales spécialisées telles que la Banque d’affaires « Atlantique Finance », la gestion d’actifs « Atlantic Asset Management » et les assurances « Atlantique Assurance-vie et «Atlantique Assurances IARD » en Côte d’Ivoire, entre autres.

Le Groupe BCP est présent dans 12 pays africains et 13 autres pays dans le reste du monde. Dans l’espace UEMOA, la BCP s’appuie fortement sur la Banque Atlantique pour construire le premier groupe bancaire panafricain, solidaire et ancré localement. Cette notion de solidarité renvoie à l’engagement du Groupe aux côtés des pays africains pour le financement des grands projets d’infrastructure et le développement de l’inclusion sociale et financière, tout en renforçant le lien entre la diaspora africaine dans le monde et les pays d’origine.

Elle illustre également le lien fort entre le Groupe et ses différentes filiales pour une meilleure résilience dans la durée, selon la même source.

