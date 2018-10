Infomediaire Maroc – La Banque centrale populaire (BCP) du Maroc poursuit le déploiement de sa nouvelle identité visuelle en Guinée-Bissau et au Sénégal à travers sa marque Banque Atlantique, rapporte un communiqué.

Cette identité caractérisée par une nouvelle charte graphique, s’inscrit dans le cadre du projet de déploiement de l’identité visuelle du groupe BCP au sein de sa holding africaine Atlantic Business International (ABI) et ses 16 filiales réparties dans 10 pays de la sous-région.

La nouvelle identité visuelle a été présentée officiellement le vendredi 19 octobre dernier en Guinée Bissau et le mardi 23 octobre dernier au Sénégal.

Ces deux filiales du groupe BCP implémentent ainsi l’emblème du « cheval » en Guinée-Bissau et au Sénégal, après les filiales de Côte d’Ivoire, du Mali, du Bénin et du Burkina Faso.

Ce changement exprime un tournant stratégique cohérent avec les ambitions et les engagements du groupe BCP en Afrique Subsaharienne, souligne le communiqué.

Rédaction Infomediaire.