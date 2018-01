Infomédiaire Maroc – Finéa, filiale du Groupe CDG, dirigée par Ali Bensouda, et la Caisse des Marchés Publics (CDMP SA), filiale de la Caisse de Dépôts et Consignations du Sénégal (CDCS), ont signé une convention de partenariat stratégique visant à faciliter le lancement et le développement des activités de la CDMP SA au Sénégal.

La CDCS mise ainsi sur l’expertise accumulée et développée par Finéa dans l’accompagnement des TPME marocaines dans l’accès au financement de leurs activités et à la commande publique pour réussir la phase de création et de développement des activités de la CDMP SA au Sénégal.

La convention assurera la mise en place d’un cycle de transfert de savoir entre les 2 entités qui permettra à la CDMP SA, dans le cadre de sa mission d’appui aux PME et TPE du Sénégal, de faciliter l’accès au financement, une meilleure participation à la commande publique ainsi qu’une gestion plus efficace mais surtout efficiente de leurs marchés.

