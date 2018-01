Infomédiaire Maroc – la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (Coface), vient de publier sa carte 2018 des évaluations des risques par pays pour les sociétés exportatrices (notamment les risques d’impayés). Dans ce classement, le Maroc obtient un A (A4, ‘‘convenable’’).

Et avec cette note le Royaume et les Emirats arabes unis (également A4) sont les seuls pays de toute la zone MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) à être classé ‘‘A’’.

A titre de comparaison, l’Algérie obtient un C (risque élevé) et la Tunisie et l’Egypte un B (assez élevé).

Au niveau africain, outre le Maroc, seuls 2 autres pays, le Kenya et le Botswana, obtiennent un A4, alors que l’Afrique du Sud obtient un C, le Nigéria un D et la Côte d’Ivoire un B.

Rédaction Infomédiaire