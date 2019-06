{"id":89,"instanceName":"FINEA","videos":[{"videoType":"youtube","title":"","description":"","info":"","thumbImg":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/fineav2.jpg","youtubeID":"pAjXWERAgFs","prerollAD":"no","prerollGotoLink":"prerollGotoLink","preroll_mp4":"preroll_mp4","prerollSkipTimer":"prerollSkipTimer","midrollAD":"no","midrollAD_displayTime":"midrollAD_displayTime","midrollGotoLink":"midrollGotoLink","midroll_mp4":"midroll_mp4","midrollSkipTimer":"midrollSkipTimer","postrollAD":"no","postrollGotoLink":"postrollGotoLink","postroll_mp4":"postroll_mp4","postrollSkipTimer":"postrollSkipTimer","popupAdShow":"no","popupImg":"popupImg","popupAdStartTime":"popupAdStartTime","popupAdEndTime":"popupAdEndTime","popupAdGoToLink":"popupAdGoToLink"}],"instanceTheme":"dark","playerLayout":"fitToContainer","videoPlayerWidth":1006,"videoPlayerHeight":420,"videoRatio":1.77777777778,"videoRatioStretch":false,"videoPlayerShadow":"effect3","colorAccent":"#cc181e","posterImg":"","posterImgOnVideoFinish":"","logoShow":"Yes","logoPath":"","logoPosition":"bottom-right","logoClickable":"Yes","logoGoToLink":"","allowSkipAd":true,"advertisementTitle":"Advertisement","skipAdvertisementText":"Ignorer la publicit\u00e9","skipAdText":"Vous pouvez ignorer cette annonce dans","playBtnTooltipTxt":"Play","pauseBtnTooltipTxt":"Pause","rewindBtnTooltipTxt":"Rewind","downloadVideoBtnTooltipTxt":"Download video","qualityBtnOpenedTooltipTxt":"Close settings","qualityBtnClosedTooltipTxt":"Settings","muteBtnTooltipTxt":"Mute","unmuteBtnTooltipTxt":"Unmute","fullscreenBtnTooltipTxt":"Fullscreen","exitFullscreenBtnTooltipTxt":"Exit fullscreen","infoBtnTooltipTxt":"Show info","embedBtnTooltipTxt":"Embed","shareBtnTooltipTxt":"Share","volumeTooltipTxt":"Volume","playlistBtnClosedTooltipTxt":"[closed]","playlistBtnOpenedTooltipTxt":"Hide playlist","facebookBtnTooltipTxt":"Share on Facebook","twitterBtnTooltipTxt":"Share on Twitter","googlePlusBtnTooltipTxt":"Share on Google+","lastBtnTooltipTxt":"Go to last video","firstBtnTooltipTxt":"Go to first video","nextBtnTooltipTxt":"Play next video","previousBtnTooltipTxt":"Play previous video","shuffleBtnOnTooltipTxt":"Shuffle on","shuffleBtnOffTooltipTxt":"Shuffle off","nowPlayingTooltipTxt":"NOW PLAYING","embedWindowTitle1":"SHARE THIS PLAYER:","embedWindowTitle2":"EMBED THIS VIDEO IN YOUR SITE:","embedWindowTitle3":"SHARE LINK TO THIS PLAYER:","lightBox":false,"lightBoxAutoplay":false,"lightBoxThumbnail":"","lightBoxThumbnailWidth":400,"lightBoxThumbnailHeight":220,"lightBoxCloseOnOutsideClick":true,"onFinish":"Stop video","autoplay":false,"loadRandomVideoOnStart":"No","shuffle":"No","playlist":"Off","playlistBehaviourOnPageload":"opened (default)","playlistScrollType":"light","preloadSelfHosted":"none","hideVideoSource":false,"showAllControls":true,"rightClickMenu":true,"autohideControls":2,"hideControlsOnMouseOut":"No","fullscreen":"Fullscreen native","nowPlayingText":"Yes","infoShow":"No","shareShow":"Yes","facebookShow":"Yes","twitterShow":"Yes","mailShow":"No","facebookShareName":"Infomediaite TV","facebookShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","facebookShareDescription":"","facebookSharePicture":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/infotv.jpg","twitterText":"Infomediaite TV","twitterLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","twitterHashtags":"Infomediaite TV","twitterVia":"Infomediaite TV","googlePlus":"","embedShow":"No","embedCodeSrc":"","embedCodeW":746,"embedCodeH":420,"embedShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","youtubeControls":"default controls","youtubeSkin":"dark","youtubeColor":"red","youtubeQuality":"highres","youtubeShowRelatedVideos":"No","vimeoColor":"00adef","showGlobalPrerollAds":false,"globalPrerollAds":"","globalPrerollAdsSkipTimer":5,"globalPrerollAdsGotoLink":"","videoType":"YouTube","submit":"Save Changes","youtubeChannelID":"UCQyCGV3PgSuRK20EXm3TZqQ","googleAnalyticsTrackingCode":"","iOSPlaysinline":true,"floatPlayerOutsideViewport":false,"rootFolder":"https:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/plugins\/Elite-video-player\/"}

Finéa, filiale du Groupe CDG, qui a pour mission de faciliter l’accès des entreprises au financement et à la commande publique, consolide son action en faveur des TPME et annonce le lancement d’un roadshow national.

Organisé de juin à juillet, le roadshow couvrira neuf villes selon le planning suivant :

Tanger le 17 juin ;

Fès le 19 juin ;

Meknès le 20 juin ;

Marrakech le 21 juin ;

Laâyoune le 1 er juillet ;

juillet ; Casablanca le 3 juillet ;

Rabat le 4 juillet ;

Oujda le 5 juillet ;

Agadir le 9 juillet.

“L’objectif de cette tournée nationale est de renforcer notre rôle de partenaire de confiance des TPME. Pendant deux mois, nous allons rencontrer 2200 chefs d’entreprises à qui nous allons présenter nos solutions et alternatives de financement, de manière à leur apporter toutes les réponses précises à leurs questionnements et leur démontrer la valeur ajoutée et l’utilité que l’intervention de Finéa peut leur apporter”, a déclaré Ali Bensouda, Administrateur-Directeur Général de Finéa.

Agissant en partenariat avec la place bancaire, Finéa apporte aux entreprises à la conquête de marchés publics ou privés une large gamme de produits souples et adaptés aux différentes phases de réalisation d’un marché. Et cela à travers la mise à disposition de solutions de financement portant, notamment, sur la couverture des besoins en trésorerie (avances sur marchés nantis et cautionnement administratif).

Finéa a ainsi permis en 2018 d’apporter 10,2 milliards de DH à 4850 TPME, confirmant le rôle de l’établissement en faveur du développement de l’entreprise marocaine, source d’emplois et de croissance pour le pays.

L’établissement propose également des services non financiers consistant en l’accompagnement et le conseil des TPME de manière à renforcer leur capacité de gestion et leur transparence.

Porteur de nouvelles ambitions pour les TPME, Finéa place aujourd’hui son roadshow sous le signe de son plan de développement CAP 22. Adoptée l’an passé, cette stratégie vise à apporter davantage de financements et de conseil aux entreprises, en élargissant sa gamme de produits financiers et en mettant en place une offre de services non financiers à très forte valeur ajoutée.

Dans ce cadre, Finéa a développé de nouveaux produits afin de répondre à des besoins en financement plus larges et adaptés. Deux offres seront prochainement lancées : Finéa Essor pour mettre à la disposition des entreprises un crédit d’investissement destiné à renforcer les capacités opérationnelles des TPME, entre autres, dans le cadre de la réalisation des marchés publics ou privés, et Finéa Export pour accompagner et soutenir les entreprises participant à des appels d’offre publics à l’étranger.