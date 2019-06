Des experts de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), de Finéa, filiale du groupe CDG, et de la Fédération du commerce et services (FCS) sillonnent le Maroc à la rencontre des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) dans un road show lancé lundi à Tanger, et qui couvrira neuf villes. Le road show s’inscrit dans le cadre de la stratégie CAP 22 de la Finéa, qui a pour principale mission de faciliter l’accès des entreprises au financement, et qui consiste à rencontrer plus de 2 200 TPME pour présenter ses solutions pour davantage d’accès au financement et à la commande publique.