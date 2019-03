L’Office chérifien des phosphates (OCP) a présenté, jeudi à Casablanca, son programme d’économie circulaire, dans lequel les ressources hydriques sont placées en tête des priorités.

Lors d’une rencontre organisée à la veille de la Journée mondiale de l’eau, Hanane Mourchid, responsable de l’Economie circulaire au sein du Groupe OCP, a indiqué que l’Office, dans ses efforts visant à garantir une gestion intégrée et durable des ressources hydriques, a mis en place un programme eau qui s’intègre dans le cadre du programme « Économie Circulaire ». Ce programme repose sur deux leviers à savoir l’optimisation de l’utilisation de l’eau sur toute la chaîne de valeur et la mobilisation des ressources en eaux non conventionnelles, a-t-elle précisé.

Selon Mourchid, le programme Eau, qui concilie rationalisation de l’utilisation de cette ressource et satisfaction des besoins, a mobilisé depuis 2008 plus de 3,5 milliards de dirhams (MMDH), notant que ledit programme vise non seulement l’excellence environnementale et opérationnelle mais également la préservation des ressources, la production durable ainsi que la consommation raisonnée.

Elle a par ailleurs fait observer que l’OCP vise a être « The best in class » en termes de nouvelles technologies, et ce, en s’appropriant les meilleures technologies environnementales, notamment en matière d’assainissement, d’usage raisonné des ressources et d’épuration.

De son côté, la responsable du programme Eau, dans l’équipe de l’économie circulaire du groupe phosphatier, Zineb Benjelloun, a relevé que l’OCP a pris la décision volontariste d’abandonner à l’horizon 2020 l’usage des eaux souterraines, considérées comme ressource stratégique du royaume.

Elle a, dans le même sens, fait remarquer que 30% des besoins de l’OCP en ressources hydriques sont satisfaits à partir des ressources non conventionnelles, notant que le groupe s’assigne pour objectif d’atteindre le seuil de 100% d’ici dix ans, pour un investissement allant de 2 à 3 MMDH.

Benjelloun a également rappelé que le projet « Slurry Pipeline » de l’OCP, reliant Khouribga à Jorf Lasfar, permet une économie de près de 3 millions de mètres cubes d’eau par an, notant que ce mode de transport hydraulique est écologique dans la mesure où la progression de la pulpe est en effet favorisée par la gravité naturelle, ce qui permet de conserver son humidité, tandis que l’intégralité de l’eau servant à son transport est réutilisée au niveau des installations de valorisation du phosphate.

Instituée par l’Organisation des Nations unies et célébrée le 22 mars de chaque année, la Journée mondiale de l’eau, a pour objectif d’attirer l’attention sur l’importance de l’eau et de promouvoir la gestion durable des ressources en eau douce.