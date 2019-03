Après trois séances d’affilée dans le vert, la Bourse de Casablanca n’a pas pu conserver le trend haussier, clôturant ainsi la séance de jeudi en légère baisse, affectée principalement par la mauvaise tenue des secteurs des « Banques », des « Télécommunications » ainsi que du « Pétrole et Gaz ».

Au terme de cette journée, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a perdu 0,08% à 11.145,82 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a cédé également 0,08% à 9.049,27 points.

En revanche, l’indice international FTSE CSE Morocco 15, comprenant les 15 grandes capitalisations de la Bourse de Casablanca, a pris 0,07% à 9.974,31 points, tandis que le FTSE Morocco All-Liquid a gagné 0,19% à 9.543,31 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a, quant à lui, pris 0,07% à 883,11 points.

Sur les 24 secteurs représentés à la cote casablancaise, neuf ont terminé dans le rouge, avec des baisses allant de -5% pour le « pétrole et gaz », suite au repli de son duo Afriquia Gaz (-6,94%) et Total Maroc (-1,06%), à -0,07% pour le secteur de la « participation et promotion immobilière ».

Le secteur des « banques » a terminé en recul de 1,26%, sous l’effet de la baisse des titres de CIH (-5,24%), BMCI (-3,06%) et Attijariwafa Bank (-1,85%). Les valeurs BMCE Bank et BCP sont restées inchangées à respectivement 180 DH et 265 DH le titre.

Par ailleurs, le secteur des télécommunications a fini en repli de 0,27%, affaibli par son unique titre Itissalat Al-Maghrib.

A la hausse, le secteur du « bâtiment et matériaux de construction » a pris 4,51%, signant ainsi la plus forte hausse sectorielle, suivi par « matériels, logiciels et services informatiques » avec 3,26% et « Chimie » avec 2,37%.

Dans la foulée, le volume global des échanges de titres a atteint plus de 97,45 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché central et dominé par les transactions portant sur Attijariwafa Bank (29,33 MDH), Sodep-Marsa Maroc (17,97 MDH), Itissalat Al-Maghrib (11,51 MDH) et BMCE Bank (9,43 MDH).

Pour sa part, la capitalisation boursière s’est chiffrée à plus de 573,60 milliards de dirhams.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par HPS (+7,93% à 2.750 DH), LafargeHolcim Maroc (+6,01% à 1.587 DH), Ciments du Maroc (+2,89% à 1.533 DH), SNEP (+2,50% à 447 DH) et Lydec (+2,20% à 459,90 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Cartier Saada (-9,73% à 32 DH), IB Maroc.Com (-8,52% à 63 DH), Stroc Industrie (-7,40% à 20,01 DH), Afriquia Gaz (-6,94% à 3.350 DH) et Auto Hall (-6,64% à 68,80 DH).