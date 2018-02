Infomédiaire Maroc – La commission régionale d’investissement de Beni Mellal Khénifra vient d’approuver plusieurs projets pour un investissement global de 126 millions de dirhams (MDH) et portant sur les secteurs de l’industrie, le tourisme, la santé et les services. Et parmi ces projets, figure celui d’une zone industrielle à Bir Mezoui présenté par le Groupe OCP.

Etalée sur 16 hectares, cette zone dont l’aménagement nécessite 40 MDH, accueillera des projets industriels permettant la création de 1 050 opportunités d’emploi directs et 3 000 indirects.

A noter que cette zone fait partie d’un plus grand projet sur une superficie de 2 000 hectares de nature à développer et diversifier l’offre en foncier industriel et attirer des projets à haute valeur technologique.

Rédaction Infomédiaire