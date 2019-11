Le Groupe OCP a annoncé, ce mardi, avoir réalisé à fin septembre 2019, un chiffre d’affaires de plus de 42,45 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 3% par rapport à la même période de l’exercice précédent, principalement grâce à la forte augmentation des ventes d’acide phosphorique.

« Le Groupe OCP a réalisé une bonne performance par rapport au secteur et affiche à fin septembre des résultats cumulés aussi solides que ceux de l’année dernière, et ce malgré un contexte de baisse générale des prix », a-t-il souligné dans un communiqué, notant que cette performance reflète les avantages compétitifs du Groupe, à savoir sa forte présence à l’international et sa flexibilité industrielle et son leadership en termes de coûts.

Sur les neuf premiers mois de 2019, les conditions de marché étaient moins favorables en comparaison avec la même période de l’année passée, le marché ayant connu une baisse générale des prix en lien avec le recul des prix des matières premières et l’augmentation des stocks d’engrais pour certains importateurs, a-t-il expliqué, relevant que dans ce contexte, OCP s’est appuyé sur ses avantages compétitifs pour adapter de façon ciblée son portefeuille de produits à l’évolution de la demande et profiter au mieux des opportunités du marché.

Ainsi, le Groupe a consolidé sa position en Afrique et augmenté ses exportations d’acide phosphorique en Asie et ses exportations d’engrais en Europe et en Amérique Latine, a-t-il soutenu.

Dans le détail, OCP a fait savoir que l’augmentation du chiffre d’affaires est due principalement à la forte progression des ventes d’acide phosphorique alors que les ventes d’engrais et de roche sont restées globalement stables par rapport à la même période en 2018.

Le segment de la roche a bénéficié d’une légère amélioration des prix largement neutralisée par la baisse des volumes exportés, a-t-il ajouté, précisant que pour ce qui est des ventes d’acide phosphorique et d’engrais phosphatés, l’augmentation résulte principalement de la hausse des volumes exportés, compensant largement la baisse des prix de l’acide et atténuant partiellement le repli des prix du DAP.

L’EBITDA du Groupe a enregistré une croissance de 2% pour atteindre plus de 13,07 MMDH et la marge d’EBITDA ressort à 31%, au même niveau de l’année dernière, a souligné la même source.