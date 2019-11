La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) vient d’approuver un prêt de 45 millions d’euros en faveur de ce projet solaire, porté par Masen, l’Agence marocaine pour l’énergie durable.



Selon une source officielle, citée par Le Matin, il s’agit d’un prêt multidevise destiné à financer la construction et l’exploitation de Noor Midelt I d’une puissance installée de 800 MW.



Le prêt a été approuvé en faveur de la société de projet, une entité ad hoc constituée au Maroc dans le seul but de développer, construire et exploiter le projet, indique la même source, précisant que cette entité est détenue à 75% par le consortium que forment EDF Renouvelables (35%), Masdar (30%) et Green of Africa (10%), et à 25% par Masen.



Le prêt de la BERD est garanti par l’émirati Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company), un spécialiste mondial des énergies renouvelables, détenu à 100% par la Mubadala Investment Company, une société d’investissement créée par le gouvernement d’Abu Dhabi