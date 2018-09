Infomediaire Maroc – Le Groupe OCP a reçu l’aval du chef de gouvernement pour l’opération de rachat de 20% du capital de la société espagnole Fertinagro Bieotech S.L, et ce à travers sa filiale OCP International Cooperatieve U.A. Cette prise de participation se fera à travers une augmentation de capital d’un montant de 40 millions d’euros.

Fertinagro Bieotech a été créée en 1986 et opère dans le domaine de la distribution des engrais et les biostimulants. Elle dispose de 22 unités de production en Espagne et en France, et de 40 filiales à travers le monde. Cette opération permettra à OCP d’assurer sa croissance sur le marché européen.

Rédaction Infomediaire.